Insgesamt gab es bisher 2.515.962 positive Corona-Testergebnisse seit Beginn der Pandemie. 14.631 sind in Verbindung mit dem Virus gestorben

199 Personen werden hierzulande derzeit wegen des Coronavirus auf Intensivstationen betreut. Foto: Reuters / Adriano Machado

Wien – Bisher gab es in Österreich 2.515.962 positive Testergebnisse. Auf dem heutigem Stand (22. Februar, 9.30 Uhr) sind österreichweit 14.631 Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben und 2.227.197 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.399 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 199 auf Intensivstationen betreut.

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung verteilen sich wie folgt:

Burgenland: 701

Kärnten: 1.262

Niederösterreich: 4.135

Oberösterreich: 2.820

Salzburg: 1.345

Steiermark: 2.911

Tirol: 3.176

Vorarlberg: 722

Wien: 4.355

Der Corona-Ticker entfällt aufgrund der aktuellen Nachrichtenlage rund um den Ukraine-Konflikt. Mehr Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier.