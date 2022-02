Insgesamt gab es bisher 2.515.962 positive Corona-Testergebnisse seit Beginn der Pandemie. 14.631 sind in Verbindung mit dem Virus gestorben

199 Personen werden derzeit wegen des Coronavirus auf Intensivstationen betreut. Foto: Reuters / Adriano Machado

Wien – Bisher gab es in Österreich 2.515.962 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (22. Februar, 9:30 Uhr) sind österreichweit 14.631 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 2.227.197 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.399 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 199 auf Intensivstationen betreut.

Die Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung verteilen sich wie folgt:

Burgenland: 701

Kärnten: 1.262

Niederösterreich: 4.135

Oberösterreich: 2.820

Salzburg: 1.345

Steiermark: 2.911

Tirol: 3.176

Vorarlberg: 722

Wien: 4.355

Der Corona-Ticker entfällt auf Grund der aktuellen Nachrichtenlage rund um den Ukraine-Konflikt. Mehr Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier.