Valentina Höll, Österreichs Downhill-Gesamtweltcup-Siegerin 2021, ist ab März wieder im rasanten Einsatz. Foto: Moritz Ablinger

Für Mountainbikefans wird sich ab kommendem Jahr einiges ändern. Der Weltradsportverband (UCI) hat bekanntgegeben, dass er in "exklusive Verhandlungen" mit Discovery Sports getreten ist, was "die Organisation und Promotion des Mountainbike-Weltcups" ab 2023 angeht. Zugleich bedankte man sich beim bisherigen Partner, dem Red Bull Media House, für mehr als zehn Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit, in denen die Breitenwirkung des Bergradsports kontinuierlich zugenommen hat. Für die Fans wird das wohl bedeuten, dass es ab der nächsten Saison keine kostenlosen Livestreams der Rennen mehr geben wird.

Discovery ist ein 1985 gegründetes, US-amerikanisches Medienunternehmen. Aktuell bereitet der Konzern einen Zusammenschluss mit Warner Media vor. Dadurch soll Warner Bros. Discovery, der nach Umsatz zweitgrößte Medienkonzern der Welt hinter Disney, entstehen. Zum Unternehmen gehört seit rund zehn Jahren auch der Sender Eurosport. Für den Mountainbike-Weltcup wäre es sozusagen auch eine Art Rückkehr zu frühen Hochzeiten des Sports. Denn bis Ende der 1990er hatte Eurosport die Downhillrennen noch live im TV übertragen. Allerdings ist noch offen, in welcher Form und auf welchen seiner zahlreichen Kanäle Discovery den MTB-Weltcup übertragen wird.

Red Bull hat nach über zehn Jahren das Nachsehen

Für Red Bull ist der Verlust der Übertragungsrechte eine herbe Niederlage, wie auf einschlägigen Websites berichtet wird. Die kostenlosen Livestreams der Rennen haben über die Jahre eine treue Fangemeinde aufgebaut und dem Sport nach dem Tief in den Nullerjahren zu neuen medialen Höhenflügen verholfen. Zugleich gab es immer auch Kritik, etwa an mutmaßlicher Bevorzugung von von Red Bull gesponserten Athleten bei der Berichterstattung und an zu aggressivem Marketing.

Das Engagement von Discovery im Mountainbike-Bereich kommt nicht überraschend. Seit dem Vorjahr ist die zum Konzern gehörende Play Sports Group als Partner in die Enduro World Series (EWS) eingestiegen. Mit dem Investment wurde auch der Plan bekanntgegeben, den Enduro-Sport fortan medial über die Plattformen von Discovery stärker zu vermarkten und ins mediale Rampenlicht zu rücken. Dazu soll einerseits Live- sowie On-Demand-Content genutzt werden.

Rennkalender für 2022 noch mit kostenlosen Livestreams

Was genau die neue Partnerschaft zwischen UCI und Discovery für die Übertragung der Mountainbike-Weltcuprennen ab 2023 bedeutet, wird sich weisen. Die diesjährige Saison findet noch wie gewohnt mit Red Bull Media House als Partner statt. Das heißt, die Rennen werden kostenlos und live im Internet übertragen, wo sie auch später abrufbar bleiben. Der Rennkalender ist bereits (fast) vollständig. (Steffen Arora, 22.2.2022)

Die Downhiller starten schon im März im französischen Wallfahrtsort Lourdes. Mit dabei auch Österreichs Gesamtweltcupsiegerin 2021 Valentina Höll:

26.–27. März 2022 in Lourdes (Frankreich)

21.–22. Mai 2022 in Fort William (Großbritannien)

10.–12. Juni 2022 in Leogang

8.–10. Juli 2022 – Tbc – Austragungsort noch nicht bestätigt

15.–17. Juli 2022 in Vallnord Pal Arinsal (Andorra)

29.–31. Juli 2022 in Snowshoe (USA)

5.–7. August 2022 in Mont-Sainte-Anne (Kanada)

Weltmeisterschaft: 26.–28. August 2022 in Les Gets (Frankreich)

2.–4. September 2022 in Val di Sole (Italien)

Die Crosscountry-Teams müssen zum Auftakt nach Brasilien, ab Juni in Leogang sind beide Weltcup-Trosse dann wieder zusammen unterwegs: