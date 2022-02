Allzu lange blieben die frischgestrichenen Wände im Landesgericht für Strafsachen Wien nicht unversehrt. Foto: moe

Wien – Katharina Bogner muss unmittelbar hintereinander in gleich zwei Prozessen über das angeklagte Delikt der "beharrlichen Verfolgung", landläufig Stalking genannt, entscheiden. Im ersten Fall ist das Opfer die Ex-Freundin des Angeklagten, der zweite Fall ist seltsamer – da soll eine 30-Jährige eine Bekannte elf Monate lang belästigt haben.

Den Verfahren gemein ist, dass man erkennen kann, wie sehr die in beiden Fällen von Irene Oberschlick vertretenen Opfer leiden. Im Prozess gegen den 24-jährigen T., der seine frühere Partnerin, ihren neuen Freund und ihre Familie von August bis Dezember terrorisiert haben soll, berichtet die Ex-Freundin, sie sei sogar aus ihrer Wohnung ausgezogen, da sie solche Angst gehabt habe.

Drohung mit Brandstiftung

Beunruhigend an dem Fall ist auch, dass die Frau zwar T.s Nummern blockierte und sich selbst eine neue Telefonnummer zulegte, er es aber immer wieder schaffte, sie zu kontaktieren. Er setzte sie auch massiv unter Druck, erzählt die Zeugin: "Er hat mir erzählt, dass er mit einem Benzinkanister in der Tiefgarage war, wo das Auto meines neuen Freundes steht, um es anzuzünden, er aber wegen der vier Überwachungskameras wieder gegangen sei. Er muss dort gewesen sein, da es tatsächlich vier Kameras sind", erinnert die Frau sich.

Der Angeklagte teilte ihr auch schriftlich mit, er habe seinem Vorgänger, dem Vater des Kindes der Frau, "die schlimmsten Sachen von dir geschickt". Was das gewesen sein soll, weiß die Angestellte nicht, T. habe aber davor behauptet, er habe heimlich Sexvideos von ihr aufgenommen. Ein anderes Mal meldete sich angeblich die Familie des Iraners und sagte, er sei seit drei Tagen verschwunden und sie solle ihn kontaktieren. Man befürchte seinen Suizid. Sollte das eintreten, würde man ihr etwas antun. "Heute glaube ich, dass er die Nachricht selbst geschrieben hat", sagt die Zeugin.

"Es war zu viel emotional im Spiel"

Der Unbescholtene ist tatsachengeständig und bereut seine Handlungen im Nachhinein, wie er versichert. "Es war zu viel emotional im Spiel", sagt er in seinem Schlusswort. Er ist auch bereit, dem Opfer die geforderten 1.000 Euro für die psychischen und physischen Belastungen wie Schlaflosigkeit und Magenprobleme zu zahlen, 300 Euro übergibt sein Verteidiger gleich im Saal an Privatbeteiligtenvertreterin Oberschlick.

Danach plädiert der Verteidiger für eine diversionelle Erledigung. "Er ist unbescholten und geständig. Vielleicht haben wir das alle schon einmal erlebt, wenn auch nicht in dieser Intensität", argumentiert er, dass sein Mandant im Liebeskummer gehandelt habe. "Er hat seine Lehren daraus gezogen", ist sich der Rechtsvertreter sicher.

Richterin Bogner sieht das anders und hält vier Monate bedingt für eine schuld- und tatangemessene Strafe für beharrliche Verfolgung, gefährliche Drohung und versuchte Nötigung. "Für eine Diversion ist mir da zu wenig Verantwortungsübernahme, bei Ihrer Einvernahme bei der Polizei haben Sie die Frau ja noch der Verleumdung beschuldigt. Und auch nachdem dieser Gerichtstermin bekannt wurde, haben Sie sie nochmals kontaktiert", begründet die Richterin, die zusätzlich ein Kontaktverbot ausspricht und dem Opfer weitere 700 Euro zuspricht. "Eine bedingte Strafe ist in Ihrem Fall verhaltenssteuernder als eine Geldstrafe", ist Bogner auch überzeugt. Sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwältin geben keine Erklärung ab, die Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig.

Schuldeingeständnis, aber keine Erklärung

Noch beharrlicher war die nächste Angeklagte, die 30 Jahre alte Frau B., die eine Bekannte von Jänner bis Dezember vergangenen Jahres mit Nachrichten auf allen Kanälen und persönlichen Besuchen terrorisiert haben soll. Warum, kann die unbescholtene Ungarin aber eigentlich nicht erklären, obwohl sie sich grundsätzlich schuldig bekennt.

Sie habe Frau R. im Sommer 2020 in deren Geschäft kennengelernt, man habe sich angefreundet, erzählt die Angeklagte. Einmal sei man gemeinsam in eine Cocktailbar gegangen, da sei alles entspannt gewesen. Im September 2020, kurz nachdem die Angeklagte sich von ihrem Freund getrennt habe, habe R. sie in die Wohnung eingeladen und angeboten, dass B. dort auch übernachten könnte.

"Das habe ich noch nie erlebt. Sie hat sich nackt ausgezogen und vor mich hingestellt und gefragt, ob ich sie massieren kann", behauptet die Angeklagte, die etwas manisch wirkt und immer wieder lacht, während sie spricht. Sie habe damals jedenfalls nichts gemacht, aus ihr unerfindlichen Gründen wollte die Landsfrau danach aber keinen Kontakt mehr zu ihr.

"Hat Frau R. Ihnen das irgendwann auch gesagt?", will die Richterin wissen. "Ja, vor einem Jahr, via Facebook. Danach hatte ich keinen Kontakt mehr zu ihr", lautet die Antwort. "Sie haben vorher gesagt, dass Sie sich schuldig bekennen. Und in der Anklage steht, dass Sie die Frau von Jänner an mehrmals täglich angerufen haben sollen, in ihrem Geschäft auftauchten, sie in der Straßenbahn verfolgt haben ... Denken Sie noch einmal nach!", rät Bogner der ohne Verteidiger erschienenen Angeklagten.

Bitte um "Versöhnung"

"Ach so, ja, ich wollte sie um Versöhnung bitten", lässt die daraufhin übersetzen. "Frau R. sagt auch, Sie hätten Sie im Geschäft angerufen, nachdem sie Ihre Nummer blockiert hat?" – "Ja", gibt B. zu. "Warum? Wenn jemand meine Nummer blockiert, ist das doch ein Zeichen, dass die Person nichts mehr mit mir zu tun haben will?" – "Weil ich dachte, dass sie mir verzeiht. Es tut mir leid", argumentiert die Angeklagte.

"Sie waren ja auch immer wieder in dem Geschäft?" – "Ja, mein Ex-Freund und ich wollten uns Leckereien kaufen. Aber dann hat sie ein Messer genommen, mich bedroht, gesagt, dass ich verschwinden soll und mich als 'Schlampe' beschimpft", empört sich die Angeklagte. "Wenn ich etwas in dem Geschäft gestohlen oder sie bedroht hätte, würde ich es verstehen", zeigt B. nur bedingt Einsicht, verspricht aber im selben Atemzug, R. künftig in Ruhe zu lassen.

Das Opfer leidet wegen der beharrlichen Verfolgung an einem Burn-out, verrät Privatbeteiligtenvertreterin Oberschlick, sie traue sich kaum mehr aus dem Haus. Auch während ihrer Aussage im Gerichtssaal bricht die Zeugin einmal in Tränen aus, als sie erzählt, dass R. anfangs sehr freundlich wirkte, aber immer aggressiver wurde, worauf sie den Kontakt abbrach. Erst nachdem sie im Dezember eine einstweilige Verfügung erwirkt habe, sei großteils Ruhe eingekehrt. "Sie hat mir allerdings im Jänner noch eine Nachricht wegen der heutigen Verhandlung geschickt und gebeten, dass ich es lassen soll", fügt R., die ebenso 1.000 Euro Schmerzengeld will, noch hinzu.

300 Euro in Raten

Die Angeklagte, die die Aussage im Nebenzimmer bei offener Tür verfolgt hat, verkündet nach ihrer Rückkehr in den Saal: "Das alles stimmt, aber ich weiß nicht, wieso sie Angst hat und weint." Da sie nur 700 Euro an Sozialleistungen bekomme, aber 500 Euro Miete zahlen müsse, könne sie keine tausend Euro zahlen, bedauert sie. In mehreren Raten könne sie aber 300 Euro überweisen.

In diesem Fall der beharrlichen Verfolgung sieht die Richterin kein Hindernis für eine Diversion. B. muss binnen sechs Monaten das Geld zahlen, darf sich R. nicht mehr nähern und muss 50 Euro Gerichtskosten übernehmen, dann werde das Verfahren vorläufig eingestellt, erklärt Bogner. Die Staatsanwältin spricht sich dagegen aus, auch diese Entscheidung ist daher nicht rechtskräftig. "Aber nach zwei Jahren darf ich dann schon wieder in das Geschäft?", will die Angeklagte noch wissen. "Nein! Sie lassen Frau R. einfach in Ruhe!", klärt die Privatbeteiligtenvertreterin sie auf. (Michael Möseneder, 22.2.2022)