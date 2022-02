Ist es eine gute Idee von der Uefa, das Finale in St. Petersburg abhalten zu wollen? Foto: Imago

Aufgrund der angespannten Situation in den ostukrainischen Gebieten und der Entsendung von russischen Truppen wurden seitens der EU erste Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) will aber dennoch an den Plänen festhalten, das Finale der Champions League in St. Petersburg abzuhalten. Derzeit gebe es keine Pläne, den Austragungsort zu ändern, teilte die Uefa am Dienstag mit, aber die Situation werde genau beobachtet.

Am Donnerstag trifft Zenit St. Petersburg im Europa-League-Rückspiel in Spanien auf Betis Sevilla. Das Finale des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs im Fußball soll am 28. Mai in Sankt Petersburg stattfinden, der Heimatstadt des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Kritik kommt unter anderem vom britischen Außenpolitiker Tom Tugendhat. Auch die STANDARD-Community sieht das problematisch. "Sport ist nicht unpolitisch", schreibt "Emiliano Zapata" und spricht sich für Sanktionen aus:

Für "Blaha" müssten dann sämtliche Sportereignisse verlegt werden:

Sollte das Finale verlegt werden?

Wie sollte sich die Uefa in dieser Situation positionieren?

Sollte das Finale verlegt werden oder in St. Petersburg stattfinden? Und wie politisch ist Sport? Diskutieren Sie im Forum! (wohl, 23.2.2022)