Der Westen reagiert auf die Eskalation in der Ukraine-Krise mit Sanktionen, auch Nord Stream 2 ist vom Tisch. Was bringen diese Schritte, und wie sehr schaden sie Europa?

Thema des Tages Können Sanktionen für Frieden in der Ukraine sorgen?

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer Rede Montagabend die Welt in Aufruhr versetzt: Putin hat die ostukrainischen Teilrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig von der Ukraine anerkannt. Russisches Militär ist in die Gebiete entsandt worden.



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem russischen Angriff auf die Unabhängigkeit der Ukraine. Nach Wochen des Säbelrasselns scheint eine Eskalation nun wahrscheinlicher denn je. Doch die USA und die Nato wollen der Ukraine bei einem russischen Einmarsch militärisch nicht zu Hilfe zu kommen. Stattdessen hat der Westen wirtschaftliche Sanktionen angekündigt. Über diese Sanktionen, wie sie Russlands Vormarsch stoppen sollen und wieso sie auch uns schaden könnten, sprechen András Szigetvari und Günther Strobl aus dem Wirtschaftsressort des STANDARD. (red, 22.2.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von Coinpanion. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Jetzt bei Coinpanion registrieren und mit dem Promocode THEMA20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro sichern.