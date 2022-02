Die WKStA erfreut sich mancherorts großer Beliebtheit, etwa unter Menschen, die gegen die ÖVP protestieren. Foto: EPA

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) und ihre Ermittlungen bleiben ein innerkoalitionäres Reizthema: In Teilen der ÖVP wird Justizministerin Alma Zadić indirekt für die Ermittlungen gegen hochrangige ÖVP-Politiker wie Altkanzler Sebastian Kurz verantwortlich gemacht, weil sie der WKStA mehr Freiheiten verschafft hat.

Eine mit Nachdruck deponierte Forderung der WKStA war etwa, nicht mehr zur Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien zu ressortieren. Die Korruptionsermittler hegten Verdachtsmomente gegen deren Leiter Johann Fuchs, warfen ihm etwa Befangenheit vor. Deshalb wurde ein ungewöhnliches neues System eingeführt, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung zeigt: Der Oberstaatsanwaltschaft Wien wurde ein Staatsanwalt der OStA Innsbruck zugeteilt, der für alle WKStA-Causen rund um Ibiza zuständig ist. Andere Fälle der WKStA werden innerhalb der OStA Wien betreut, aber nicht mehr von deren Leiter Fuchs.

Keine Termine mit Peter Pilz

Die ÖVP fragte auch nach Ermittlungen rund um den Verdacht auf Informationsabfluss aus der WKStA. Konkret geht es da um die Frage, wie Unterlagen rund um die Hausdurchsuchung im Kanzleramt so rasch an Medien gelangen konnten. In der Anfragebeantwortung heißt es zwar, dass einerseits keine Hinweise auf Leaks durch die WKStA bestünden, andererseits seien die Ermittlungen nicht eingestellt, sondern "abgebrochen" – sie können also jederzeit wiederaufgenommen werden.

Außerdem wurde vom ÖVP-Abgeordneten Wolfgang Gerstl nach Beratungsterminen mit Peter Pilz gefragt, bei dessen Liste Jetzt ja einst Zadićs politische Karriere begonnen hatte – solche Treffen gab es laut Anfragebeantwortung in ihrer Zeit als Justizministerin nicht. Angeführt werden auch Aufträge: Für strategische Kommunikationsberatung, Medientraining und Coaching gab das Ministerium seit Zadićs Amtsantritt rund 75.000 Euro aus. (fsc, 22.2.2022)