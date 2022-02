In einem ikonischen Gebäude (Architektur: Killa Design) lädt das Museum of the Future ein, sich gemeinsam auf den Weg in die Zukunft zu machen. Entlang der viel befahrenen Sheikh Zayed Road in Dubai, an der die Wolkenkratzer hoch in den Himmel ragen, soll es mit seiner ungewohnten architektonischen Formensprache die Aufmerksamkeit auf sich ziehen: ein silbern schimmernder, liegender Ring, dessen Außenhaut von umlaufender Kalligrafie geprägt ist.