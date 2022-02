Mehrere russische Veröffentlichungen der vergangenen Tage lassen Fragen in Sachen Echtheit aufkommen – und Sorgen vor dem, was der Kreml noch plant

Nicht nur an der Version der Separatisten über eine angebliche Autobombe gibt es Zweifel. Foto: Imago / SNA

Es war an vieles gedacht und recht aufwendig inszeniert – aber am Ende verrieten sie die Uhren. Als Russland am Montag den Eindruck einer über den ganzen Tag aufgebauten Eskalation erwecken wollte, war schnell klar: So kann es nicht gewesen sein. Zuerst hätten die "Volksrepubliken" im Osten der Ukraine in Moskau um Hilfe gebeten, anschließend sei der Sicherheitsrat zusammengetreten – und erst dann habe Präsident Wladimir Putin Dekrete zur staatlichen Anerkennung unterzeichnet.

So wollte es die Propaganda dargestellt wissen. In Wirklichkeit aber dürfte es anders gewesen sein, wie die Zeit auf den Armbanduhren der Beteiligten nahelegt: Zuerst wurde unterzeichnet, dann debattiert, und erst danach gab es den angeblichen Hilferuf.

Warnung vor False Flag

Es ist nicht das erste Mal, dass Russland oder seine Verbündeten in der aktuellen Krise mit wenig glaubhaften Behauptungen auffallen. So war auch bei einem früheren Video recht schnell klar, dass es sich um eine Fälschung gehandelt haben muss. Als am vergangenen Freitag die Chefs der beiden "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk wegen der "eskalierenden Lage mit der Ukraine" eine Evakuierung von Einwohnerinnen und Einwohnern anordneten, zeigte ein Blick auf die Metadaten der Videos: Die "dringenden" Aufrufe waren bereits zwei Tage vorher aufgenommen worden – zu einem Zeitpunkt, als die Lage noch gar nicht eskaliert war.

Beide Episoden legen nahe: Die später erfolgten Gewaltausbrüche, die zunächst die Evakuierung und später dann die russische Anerkennung auslösten, können schwerlich durch Zufall entstanden sein – sie dürften einem Plan der russischen Regierung folgen. Vor entsprechenden False-Flag-Aktionen hatten ja Vertreterinnen und Vertreter westlicher Staaten schon zuvor gewarnt. So sagte etwa der US-Außenminister Antony Blinken vorige Wochen vor dem UN-Sicherheitsrat, Russland könnte etwa auch einen Angriff mit chemischen Waffen vortäuschen, um so einen Angriff auf die Ukraine zu rechtfertigen. Darauf würden Geheimdiensterkenntnisse hindeuten. Einen solchen hat es freilich bisher nicht gegeben – weder tatsächlich noch in der Propaganda.

Zusammengeschnittene Clips

Wohl aber haben die russisch unterstützten Separatisten in Donezk und Luhansk in den vergangenen Tagen noch mehrere weitere Videos produziert, an deren Echtheit es Zweifel gibt. So wurde in einem anderen Video behauptet, es handelt sich um Material von einem geplanten Angriff polnisch sprechender Saboteure auf ein Chlor-Silo. Später stellte sich anhand der Metadaten heraus, dass die Aufnahme von einer angeblichen Helmkamera bereits am 8. Februar erstellt worden war, die Bildausschnitte aus dem Jahr 2021 stammen und die Tonspur von einer Explosion aus einem Youtube-Video von einem Schießstand stammt.

Auch Videos vom angeblichen Beschuss russischen Staatsgebietes durch die Ukraine sollen in Wahrheit ein Gebiet innerhalb der Separatistengebiete zeigen, berichtet der "Bellingcat"-Redakteur Eliot Higgins auf Twitter. Bei einem Video, das einen anderen Angriff der Ukraine auf russisches Staatsgebiet zeigen soll, kam offenbar ein Fahrzeug zum Einsatz, über das die ukrainische Armee gar nicht verfügt. Zweifel bestehen auch daran, ob ein angeblich am Freitag in die Luft gejagtes Auto des Sicherheitschefs von Donezk (Verletzte gab es nicht) wirklich dessen Auto war. Internetbilder legen nahe, dass stattdessen ein älteres Modell gesprengt wurde, berichtet ein Videojournalist der BBC.

Das alles ist nicht nur vor dem Hintergrund des bereits Geschehenen Grund zur Sorge. Wenn "jene, die in Kiew an der Macht sind", nicht sofort ihre angeblichen Feindseligkeiten einstellen würden, sagte Putin am Montagabend am Ende seiner Rede zur Anerkennung der Separatistengebiete, "denn hat die Fortsetzung des Blutbades nur die Kiewer Regierung am Gewissen". Erfundene Feindseligkeiten kann man aber freilich nicht einstellen. Sie könnten aber, so die Sorge, sehr einfach als künftiger Kriegsgrund für Russland dienen. (red, 22.2.2022)