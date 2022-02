"Deep Throat"-Hauptdarstellerin Linda Lovelace rechnete später mitder Pornoindustrie ab. Arte arbeitet um 22.05 Uhr den Skandalfilm von 1972 auf. Foto: AP Archive

19.40 REPORTAGE

Re: Illegale Autorennen: Wenn Raser Menschenleben fordern Illegale Straßenrennen kosten Menschenleben, milde Urteile gegen die Raser machen die Familien fassungslos. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Klimaretter Atomkraft? Lisa Gadenstätter beschäftigt sich mit der Frage: Ist Atomkraft so gefährlich, wie wir denken, oder ist es Zeit für einen Imagewechsel der Kernenergie? Um 21.05 geht es in Leben bei 50 Grad um Länder, in denen tödliche Hitze aufgrund des Klimawandels immer häufiger wird. Bis 22.05, ORF 1

20.15 TALK

Pro und Contra: Kräftemessen um die Ukraine – Ist der Frieden in Europa bedroht? Darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aller Parlamentsparteien. Bis 21.15, Puls 24

20.15 BOXERIN

Gipsy Queen (D/Ö 2019, Hüseyin Tabak) Die junge alleinerziehende Romni Ali (Alina Serban), benannt nach Muhammad Ali, ist eine ehemalige Profiboxerin. Nun kämpft sie sich durch Gelegenheitsjobs, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Im Hamburger Ritze versucht sie unter Ex -Profiboxer Tanne (Tobias Moretti) ein Comeback. Berührender Kampf! Bis 22.05, Arte

22.05 DOKUMENTATION

Deep Throat – Als der Porno salonfähig wurde Der Hardcoreporno Deep Throat mit Hauptdarstellerin Linda Lovelace war der größte Skandalfilm und Kassenschlager des Jahres 1972. Er stieß eine Debatte über Pornografie und Gewalt gegen Frauen an. Der Dokumentarfilm von Agnès Poirier blickt 50 Jahre später noch einmal zurück. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Donezk Im Konflikt um die Ukraine dreht sich die Eskalationsspirale unaufhörlich weiter. Eine Schlüsselrolle spielen die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine. Korrespondent Christian Wehrschütz hat das Porträt 2016 gestaltet. Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Planet ohne Affen Ob im kongolesischen Regenwald, Thailand, China oder in den USA: Michel Abdollahi macht sich auf die Suche nach weltweiten Netzwerken des kriminellen Affenhandels. Bis 0.15, BR

23.05 REPORTAGE

Weltjournal+: Putin – Russlands neuer Machtanspruch Seit August 1999 lenkt Wladimir Putin durchgehend die Geschicke Russlands, als Präsident oder als Regierungschef. Die Dokumentation blickt hinter die Kulissen des System Putin, das auf Härte nach innen und außen basiert. Bis 23.55, ORF 2

0.30 BIOPIC

Hannah Arendt (D/F/ISR 2012, Margarethe von Trotta) Die jüdische Philosophin Hannah Arendt verfolgt 1961 den Eichmann-Prozess in Jerusalem. Ihr Bericht über die Banalität des Bösen erregt die Gemüter. Biopic von Margarethe von Trotta mit Barbara Sukowa und Axel Milberg. Bis 2.15, WDR