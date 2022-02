In dieser Galerie: 2 Bilder Die Doku "Der Alpinist" widmet sich einem geheimnisumwobenen Außenseiter, der hochriskante Solobesteigungen schaffte und doch kaum Aufmerksamkeit auf sich zog. Foto: Scott Serfas Leclerc wagte Klettertouren, die von anderen eher gemieden wurden.

Triviales erzeugt keinen Reiz. Erst recht nicht bei Alpinisten mit einem gewissen Anspruch. Marc-André Leclerc inspirieren nur anspruchsvollste, kaum bewältigbare Routen in vertikalen Flanken. Da der kanadische Alpinist dabei am liebsten solo unterwegs ist und keinen Wert auf Inszenierung legt, meistert er schier unfassbare Herausforderungen weitgehend unter dem Radar der Öffentlichkeit. Leclerc verzichtet dabei gern auf Seile, hat nicht einmal ein Handy dabei, auch wenn ein solches gerade in extremen Situationen sehr dienlich, mitunter auch lebensrettend sein kann. Vom Nutzen hinsichtlich Fütterung sozialer Medien ganz zu schweigen. Schließlich sollten auch Sponsoren bedient werden. Tritt dann ein Regisseur mit der Absicht auf den Plan, das Leben und Schaffen in eine Dokumentation zu verpacken, dann wird kaum ein Alpinist abwinken. Leclerc jedoch ziert sich.

Ein Film über einen Extrembergsteiger ist generell eine Herausforderung, erst recht, wenn der Protagonist schwer greifbar ist und das Scheinwerferlicht meidet wie ein Schüchterner die Gesellschaft. Besonders schwierig wird es, wenn sich der Hauptdarsteller während der Dreharbeiten plötzlich aus dem Staub macht. Regisseur Peter Mortimer gelang es trotzdem, spektakuläre, ja monumentale Bilder einzufangen und einen faszinierenden Streifen (seit 17. Februar im Kino) über den Ausnahmekönner zu drehen.

Der 1992 in Chilliwack, rund 100 Kilometer östlich von Vancouver, British Columbia, geborene Naturbursch Leclerc passt nicht wirklich in seine Zeit. Der Sohn eines Bauarbeiters und einer Kellnerin ist ein Springinkerl – ruhig am Tisch zu sitzen und zu lernen ist nicht seine Sache. Immerhin faszinieren ihn die daheim in den Regalen stehenden Bücher über Berge und Abenteuer, und so folgt er der Anziehungskraft der Felsen und zieht nach der Highschool, für ihn ein veritabler Gefängnisaufenthalt, nach Squamish, ins Herz der kanadischen Kletterszene, um seiner Leidenschaft zu frönen, bis die Finger bluten. Dort lebt er in bescheidenen Verhältnissen, rein auf das Klettern fokussiert.

Visionär auf Fels und Eis

Mit 23 ist er einer der Kühnsten seiner Generation, er wagt Besteigungen, vor denen selbst versierte Experten zurückschrecken oder die sie nicht einmal in Erwägung ziehen. Und er hat Erfolg, löst damit aber keinen Hype um seine Person aus. Ihn kümmert nicht, ob jemand weiß, was er tut. Er ist ein Getriebener, ein Meister seines Fachs, der sich geschmeidig im extrem herausfordernden Gelände fortbewegt, egal ob auf Fels oder Eis. Angst blendet er mühelos aus, er widmet sich vorrangig dem Moment und blüht darin auf. Dabei steht für ihn das Abenteuer im Vordergrund.

Je herausfordernder die Tour, desto reizvoller für Marc-André Leclerc. Foto: Scott Serfas

Er will eine gute Zeit verbringen und, für den Laien schwer zu verstehen, das Leben genießen, während er es aufs Spiel setzt. Doch er ist sich der Gefahr bewusst, sagt er und meint, kein besonders hohes Risiko einzugehen, während seine Unternehmungen immer verwegener werden. Experimente mit bewusstseinserweiternden Substanzen sind diesbezüglich nicht förderlich, er lässt rechtzeitig davon ab und widmet sich wieder vermehrt seiner Leidenschaft. Unterstützt wird er dabei auch von seiner Freundin Brette Harrington, die ihr Leben ebenso dem Extremalpinismus widmet.

Leclerc ist kein Adrenalinjunkie, kein Todesmutiger, er ist ein Freigeist, ehrgeizig und ambitioniert. Und seine herausragenden Leistungen bringen ihm Anerkennung von höchster Stelle ein. So würdigen ihn etwa Reinhold Messner oder auch Alex Honnold, der im Oscar-prämierten Film "Free Solo" die Hauptrolle spielte. "Er geht einfach los und klettert die schwierigsten alpinen Routen, das Anspruchsvollste, das je jemand geklettert ist", erzählt der Profibergsteiger und Extremkletterer aus den USA in der Doku.

Meilensteine im Alpinismus

Der Filmcrew bereitet Kopfzerbrechen, dass Leclerc mit ihr Katz und Maus spielt. Mortimer ist frustriert und die Kletterwelt schockiert, als Leclerc 2016 ohne Ankündigung als Erster solo die 2.200-Meter-Wand Emperor Face am Mount Robson erklettert, dem mit 3954 Metern höchsten Berg in den kanadischen Rocky Mountains. Im selben Jahr schafft er die erste Winter-Solobesteigung des Torre Egger, einer 1.000-Meter-Felssäule neben dem weit bekannteren Cerro Torre in Patagonien. Auf diesem legendären Granitturm hat er die Korkenzieher-Route bereits ein Jahr davor als Erster allein gemeistert. Am Egger scheitert er beim ersten Versuch wegen eines Blizzards. Im zweiten Anlauf riskiert er mehr und ist erfolgreich. Dabei gestattet er immerhin einem Kletterspezi, als Kameramann dabei zu sein, sehr zur Freude der Produzenten. Am Mount Robson hatte er "dieses Wahnsinnserlebnis". Es sei kein Soloaufstieg für ihn, wenn er gefilmt werde, "nicht das Abenteuer, das ich suche".

Mit seinen Unternehmungen trifft er den Geschmack von Messner. "Ohne die Möglichkeit des Todes wäre das Klettern keine Kunst. Es ist ein Handeln gegen den Instinkt, man kann sterben, aber man geht dorthin, um sich Träume zu erfüllen." Genau dabei ist Leclerc 2018 mit nur 25 Jahren verunglückt, nachdem er einen Gipfel in Alaska erreicht hatte. Er und sein Kletterpartner wurden wohl von einer Lawine in den Tod gerissen – und bis heute nicht gefunden. Seiner Freundin sagte er einmal, sie solle weitermachen, falls ihm etwas zustoße. Sie war zutiefst erschüttert, doch sie kletterte weiter. (Thomas Hirner, 23.2.2022)