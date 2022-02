[Inland] Umstrittene Postenvergabe: Wie Tanner dem Bundespräsidenten ein Schnippchen schlägt

[International] Das Minsker Abkommen als Zankapfel im Donbass-Konflikt

[Livebericht] Westliche Sanktionen gegen Russland sollen am Mittwoch in Kraft treten

[Panorama] Genesungszertifikat in EU bald auch nach positivem Schnelltest möglich

Gerichtsreportage: Eine Richterin, ein Stalker und eine Stalkerin

[Wirtschaft] Russlands Ukraine-Provokation treibt Energiepreise kräftig nach oben

[Sport] Equal Pay ist Wirklichkeit: Rapinoe und Co im US-Fußball am Ziel

[Wissenschaft] Die Venusfliegenfalle im Labor: Künstlich erregt und unter Narkose

[Edition Zukunft] Wie Industrieländer ihre Treibhausgase auslagern

[Web] Aus Angst vor Überwachung: Apple-Store-Mitarbeiter organisieren sich über Android-Smartphones

[Lifestyle] Das Museum of the Future öffnet seine Tore in Dubai

[Wetter] Zunächst gibt es noch einige Restwolken und es gehen immer wieder Schauer nieder, besonders an der Alpennordseite. Schnee fällt bis auf 700 bis 1200m herab. Bis Mittag klingt der Niederschlag ab und die Sonne setzt sich durch. Der Nachmittag verläuft schon überall recht sonnig. Der Wind weht auf den Bergen, aber auch im östlichen Flachland für einige Stunden wieder lebhaft bis stark aus West, erst am Nachmittag lässt er dann deutlich nach. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 5 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 13 Grad. Am wärmsten wird es im Südosten

[Zum Tag] Vom 23. Februar bis 02. März 2022 findet der Karneval in Rio de Janeiro statt.