ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Foto: APA/Punz

Vor Beginn der Nationalratssitzung hat sich der Immunitätsausschuss Mittwochfrüh mit der Frage der Auslieferung von ÖVP-Klubobmann August Wöginger beschäftigt. Der Ausschuss hat dieser einstimmig zugestimmt, bestätigte der ÖVP-Klub nach Aussagen des Abgeordneten Georg Bürstmayer (Grüne). Der Beschluss im Plenum soll am Donnerstag folgen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatte den Nationalrat ersucht, Wögingers parlamentarische Immunität aufzuheben. Es geht um Ermittlungen rund um mutmaßlichen Postenschacher bei der Bestellung des Finanzamtvorstands Braunau/Ried/Schärding im Jahr 2017. In dem Zusammenhang wird gegen vier Mitglieder der damaligen Begutachtungskommission ermittelt, weil sie aus "parteipolitischen und somit sachfremden Motiven" den Bürgermeister als bestgeeigneten Bewerber gereiht und damit eine andere Bewerberin "aufgrund ihrer Weltanschauung" diskriminiert haben sollen. Die unterlegene Kandidatin, die mittlerweile pensionierte Finanzbeamtin Christa Scharf, hatte die Postenvergabe juristisch bekämpft und vom Bundesverwaltungsgericht recht bekommen.

Vorwürfe zurückgewiesen

Wöginger soll laut dem Auslieferungsbegehr der Staatsanwaltschaft als Abgeordneter beim damaligen Kabinettschef des Finanzministeriums, Thomas Schmid, in der Angelegenheit interveniert und "seinem parteipolitisch motivierten Besetzungswunsch Nachdruck" verliehen haben. So liegen Chats vor, in denen Schmid an Wöginger in der Sache schrieb: "Wir haben es geschafft (...) Der Bürgermeister schuldet dir was!" Wöginger fand das "echt super".

Zuvor hatte Wöginger die Vorwürfe zurückgewiesen; er habe zu keinem Zeitpunkt Einfluss auf die Kommission genommen. Er ersuchte den Ausschuss, der Auslieferung zuzustimmen: "Ich möchte, dass es hier rasch zur Aufklärung kommt, und es wird sich schnell herausstellen, dass an den Vorwürfen nichts dran ist", sagte er. Es gilt die Unschuldsvermutung. (red, APA, 23.2.2022)