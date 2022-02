Ferne Zukunft

31 Postings

Wie uns Science-Fiction hilft, die Welt besser zu verstehen

Von "Foundation" bis "Dune": Far Future, ein derzeit boomendes Subgenre der Science-Fiction, geht der Frage nach, wie die Menschheit in tausenden Jahren leben wird – und ist gleichzeitig Spiegel dessen, was uns in der Gegenwart schlaflose Nächte bereitet