Abgang Alexander Zverev. Foto: imago images/Xinhua

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist nach einem Ausraster beim Turnier in Acapulco/Mexiko disqualifiziert worden. Deutschlands Sportler des Jahres 2021 darf zu seinem Einzel-Achtelfinale gegen seinen Landsmann Peter Gojowczyk nicht mehr antreten, dies teilte die ATP mit. Gojowczyk zog kampflos ins Viertelfinale ein.

Zverev hatte nach seiner Doppel-Niederlage die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichterstuhl ausgelassen. Nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) ließ der 24-Jährige seinem Frust freien Lauf. Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark ("You fucking idiot") an und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

Weltrekord

Im Einzel hatte Zverev den Amerikaner Jenson Brooksby in einer Nachtschicht 3:6,7:6(10),6:2 niedergerungen. Die Partie ging erst um 4.55 Uhr Ortszeit zu Ende – noch nie wurde auf der ATP-Tour eine Begegnung später beendet. Die bisherige Bestmarke in dieser Hinsicht hielten Lleyton Hewitt und Marcos Baghdatis, die 2008 bei den Australian Open bis 4.33 spielten.

Im zweiten Satz wehrte Zverev gegen Brooksby zwei Matchbälle ab, ehe er die Begegnung nach 3:20 Stunden doch noch gewann. Im vergangenen Jahr hatte Zverev das Turnier in Mexiko gewonnen.

Nadal im Achtelfinale

Rekordchampion Rafael Nadal hat sein erstes Match nach seinem historischen Sieg bei den Australian Open gewonnen. Der Spanier setzte sich in der ersten Runde gegen Denis Kudla (USA) mit 6:3, 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft Nadal auf den US-Amerikaner Stefan Kozlov.

"Es war ein positiver Start, ein guter Sieg in geradlinigen Sätzen. Das ist immer positiv für das Selbstbewusstsein", sagte der 35-Jährige. Es gäbe auch "ein paar Dinge, die ich besser machen kann, aber im Allgemeinen habe ich gut gespielt, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren", betonte Nadal, der erst im Januar bei den Australian Open seinen 21. Major-Titel gewonnen und sich zum alleinigen Rekord-Champion gekrönt hatte.

Daniil Medwedew startete derweil seine Jagd auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic erfolgreich. Der Russe gewann 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire und trifft im Achtelfinale auf Pablo Andujar aus Spanien. Medwedew könnte mit einem Turniersieg an Djokovic vorbeiziehen. Der Serbe tritt derzeit in Dubai an und startete dort nach seiner Ausweisung aus Australien verspätet in die Saison. (sid, APA, red, 23.2.2022)