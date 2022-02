Am 4. März ist es endlich wieder so weit. "Starmania" geht in die nächste Runde. Immer freitags um 20.15 Uhr wird die Bühne für die Gesangstalente freigegeben. 28 Bewerberinnen und Bewerber stellen sich einer Jury und dem Publikum, die über das Weiterkommen beziehungsweise Ausscheiden entscheiden werden. So weit, so gut.

Freitags um 20.15 Uhr gemeinsam "Starmania" schauen! Foto: ORF

Nun kommt aber die STANDARD-Community ins Spiel. Allein "Starmania" zu schauen macht weit nicht so viel Spaß wie in einer Runde, das hat sich auch schon bei der vergangenen Staffel gezeigt, bei der "Jimmy The Hand" und "fountainhead" das STANDARD-Forum+ übernommen und die Community durch die Abende geführt haben. Und daher wollen wir das wieder ermöglichen.

Von der Community – für die Community

Wollen Sie Host für das "Starmania"-Forum+ werden? Wenn Sie Interesse, Zeit und Lust haben, die STANDARD-Community durch die "Starmania"-Abende zu führen, dann posten Sie im Forum und sagen Sie uns, warum gerade Sie das Forum+ betreuen wollen! (ugc, 25.2.2022)