In den zahlreichen Upcycling-Shops, die in Wien aus dem Boden sprießen, erhalten Gegenstände eine neue Bestimmung

Die fünf englischen R auf dem Weg zu einer nachhaltiger agierenden Konsumwelt sind Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Repurpose. In einer von Konsum getriebenen Welt steht Refuse, der Verzicht auf weiteren Konsum, auf der Wirksamkeitsskala ganz oben. Damit hat die Marktwirtschaft aber keine Freude. Reduce, das Herunterfahren des persönlichen Konsums, ist schon etwas softer. Muss man sich unbedingt etwas kaufen, dann ist das Reuse, das Wiederverwenden gebrauchter Dinge, eine gesunde Maßnahme; Repurpose, was dem Upcycling entspricht, braucht bereits ein wenig Energie, ist aber immer noch besser als das trotzdem gute Recycle – das energieintensive Zerlegen von Gütern in ihre Bestandteile, um diese wieder in das System einzuspielen.

In Wien werden ökologische Ansprüche mit sozialen geschickt zusammengeführt. Förderprogramme der Stadt unterstützen Vereine beim Weiterbilden und Integrieren von Menschen mit Problemen am Jobmarkt. Diese finden bevorzugt Zugang zu Arbeit in Upcycling-Unternehmen. Beim Wiederverwerten wird vor nichts haltgemacht.

Penzing

Die Volkshochschulen Wien sind gemeinsam mit dem AMS Wien an dieser Wertschöpfungskette dran (Urban Mining). Sie kombinieren mit dem Demontage- und Recycling-Zentrum DRZ die Idee des Re- und Upcyclings mit dem Ausbilden und Vermitteln von Arbeitsuchenden. Das nennt sich sozialökonomischer Betrieb. Aus Elektroschrott werden Sammelstoffe und Fraktionen herausgearbeitet (Recycling), die einer Wiederverwertung zugeführt werden (Reuse). Dazu werden Mitarbeitende ausgebildet und vermittelt, die neu geschaffenen Hi-Fi-Geräte, Computer und Haushaltsgeräte, aber auch Trash-Design (Upcycling) werden in einem Willhaben-Shop und im zweiten Stock des DRZ mit zwölfmonatiger Gewährleistung verkauft. Hundert Tonnen Elektroaltgeräte werden pro Jahr zu 50 Prozent wiederverwertet und wiederverwendet.

Auch die 48er-Tandler verkaufen vorselektierte Geräte.

Mehr als diesen Schachtisch gibt es im Schön & Gut. Foto: Christian Fischer

Wieden I

Der "Schön & Gut"-Concept-Store, als Teil des sozialökonomischen Betriebs Die Kümmerei, bildet Menschen aus und stellt sie für einige Zeit an. Die handgefertigten Produkte für den Verkauf kommen aus der eigenen Erzeugung, aber auch aus anderen sozialen und ökologisch fertigenden Unternehmen aus Österreich und Europa.

Mit dem notwendigen Design ausgestattet, sollen sie die Welt nachhaltig verschönern, so schreiben sie auf ihrer Website. Und das gelingt bei Betrachtung des Webshops, und wer sich vor Ort ein Bild machen und in der Folge bestimmt auch Einkäufe tätigen möchte, tingelt dazu in die Preßgasse 28. Der Concept-Store spielt alle Stückln – von schicken Einrichtungsgegenständen über lässige Kleidung, Genussmittel, Bücher und Spielzeug bis hin zu Sammlerstücken wie Tschutti-Heftln zu diversen EMs und WMs –, es gibt hier alles, was man nicht braucht und trotzdem gerne haben möchte.

Das arbeitet zwar gegen die Idee, durch Verzicht Recycling, Reuse und Upcycling obsolet zu machen, aber das kann man natürlich nur hinter vorgehaltener Hand sagen.

Wer seine Konsumlust befriedigen und dabei sein schlechtes Gewissen durch Unterstützung von Menschen beim Wiedereintritt in die Berufswelt beruhigen möchte, findet im Schön & Gut seine Erlösung.

Wieden II

Auch Gabriele Gottwald-Nathaniels Geschäft Gabarage verknüpft Verantwortung mit Design, Gesellschaft und Ökologie zu einem Geschäftsmodell. Das Design steht im Zentrum, das Upcycling ist die Methode, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten sich zuvor am Markt oder innerhalb ihrer Lebensbedingungen schwergetan. Möbel, Taschen, Lampen, Schmuck – es ist faszinierend zu sehen, was alles aus anfallendem Abfall des täglichen Lebens geschaffen werden kann. Aus Rolltreppenstufenelementen ein Sofa samt Tisch zu gestalten, darauf muss man einmal kommen.

Im Kellerwerk erhalten Bücher einen neuen Sinn. Foto: Christian Fischer

Mariahilf

Sascha Johannik und Romana Fürst setzen mehr auf Vintage und damit auf Reuse. In ihrem Kellerwerk in der Gumpendorfer Straße kann man zusätzlich seine Wünsche erfüllen lassen und mit den eigenen Ideen inspirierend wirken. Aufträge werden dort bevorzugt entgegengenommen. Auch simples Renovieren alter Möbel ist möglich. Nicht jedes Design braucht Veränderung, wer Vintage-Mobiliar sucht, ist im Kellerwerk absolut richtig unterwegs.

Margareten

Reines Upcycling betreibt eine Künstlerin, die Farb- und Wandabfall zu Schmuck verarbeitet. Die Schichten abbröckelnder Mauern, auf denen einst viele Graffitis übereinandergesprayt waren, werden zu kleinen, bunt funkelnden Schmuckplättchen geschliffen. Aus diesen werden dann die finalen Accessoires erzeugt.

Cornelia Voglmayr gründete Birdly Graffiti Jewelry, ihr Atelier befindet sich in Margareten, ihre Produkte kann man im Webshop von birdly.at und auf diversen Märkten kaufen.

Alsergrund

Sissi Vogler fischt auch nach ganz besonderen Materialien: Sie sammelt asiatische Fischfutter- und Zementsäcke, um aus diesen fesche, bunte Taschen in allen Formen und Größen schneidern zu lassen, sie jagt gebrauchtes Fahnenmaterial für Schlüsselanhänger, Reisetaschen und Turnbeutel und fertigt aus gebrauchter Baumwolle bunte Espadrilles.

Der Vertrieb ihrer Fair Fashion läuft gut, das Hauptquartier, die Refisherei, ist in der Sechsschimmelgasse 20 im Alsergrund beheimatet; in den endlosen Weiten des weltweiten Netzes findet man sie, ihr Team und ihre Produkte unter refished.com. (Gregor Fauma, 8.2.2022)