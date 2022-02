Nachdem der Unternehmer Siegfried Wolf seine Gemeindewohnung abgeben musste, kündigte die Stadt Wien ein strengeres Vorgehen an

Um beim Verdacht von Weitervermietung, Untervermietung oder Nichtbenutzung von Gemeindewohnungen Nachforschungen anzustellen, setzt die Stadt Wien Privatdetektive ein. Foto: APA / ROBERT JAEGER

Wien – Die Stadt Wien wird auch weiterhin bei der missbräuchlichen Verwendung von Gemeindewohnungen einschreiten. Das hat Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ) am Mittwoch in der Fragestunde des Gemeinderats versprochen – in der sie auf den Fall Siegfried Wolf angesprochen wurde. Der Unternehmer musste seine Gemeindewohnung zurückgeben, da er dort laut Berichten über Jahre nicht gewohnt hat.

"Natürlich ist der Wiener Gemeindebau zum Wohnen da und für keine andere Verwendung. Wer sich nicht daran hält, der muss mit Konsequenzen rechnen", versicherte Gaál. Die Folgen könnten bis zum Verlust der Gemeindewohnung gehen. Wiener Wohnen setzt laut der Ressortchefin inzwischen Detektive ein, um beim Verdacht von Weitervermietung, Untervermietung oder Nichtbenutzung Nachforschungen anzustellen.

"Und das mit großem Erfolg. Bei einem Großteil der Fälle hat sich der Verdacht verdichtet", berichtete Gaál – die hinzufügte, dass sich der "absolut überwiegende Großteil" der Mieterinnen und Mieter an die Hausordnung und die Regeln halte. Schwierig sei es jedoch herauszufinden, ob jemand etwa einen Nebenwohnsitz angemeldet habe. Es gebe keine rechtliche Grundlage für einen Abgleich mit dem zentralen Melderegister.

Airbnb im Zentrum

Im Fokus der Recherchen stehen aktuell jedoch vor allem Buchungsplattformen wie Airbnb. Deren Angebote würden regelmäßig dahingehend geprüft, ob es unerlaubte Weitervermietungen gebe. Wien hat zuletzt auch durchgesetzt, dass Adressen von Gemeindebauten gesperrt werden.

Eine Absage erteilte Gaál einmal mehr Vorschlägen, dass Gemeindebaumieter regelmäßig ihr Einkommen offenlegen müssen – um sie bei Gehaltssteigerungen zur Kasse zu bitten. Wien wolle niemanden bestrafen, der sich den Lebensstandard verbessern könne. Es sei wichtig, das Miteinander zu stärken und soziale Brennpunkte zu verhindern, zeigte sich die Stadträtin überzeugt. "Es gibt für mich keinen Grund, bewährtes aufs Spiel zu setzen." (APA, 23.2.2022)