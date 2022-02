Es soll alles perfekt sein. Der Hochzeitstag ist für viele Paare wohl der am besten organisierte Tag des Lebens. Schon Monate davor werden Locations besichtigt und reserviert, das Essen wird verkostet und bestellt, Ringe werden ausgesucht und gekauft – nichts will man dem Zufall überlassen. Alles muss für diesen Tag passen – so auch das Datum. Daher ist es wenig verwunderlich, dass sich am Dienstag, dem 22. 2. 2022, einige Paare das Ja-Wort gegeben haben. Und außerdem sollen sogenannte Schnapszahlen Glück bringen.

Für Anna und Kai war offenbar der 2. 2. 22 ein ganz besonderer Tag. Foto: APA/dpa/Rolf Vennenbernd

Sondertermine für den besonderen Tag

74 Paare haben sich in Wien an diesem Tag trauen lassen, was mehr als doppelt so viele sind wie an anderen Dienstagen mit weniger prägnantem Datum. Standesämter waren auch darauf vorbereitet und haben aus diesem Grund Sondertermine angeboten. Wer nicht den passenden Partner oder die passende Partnerin für diesen Tag hatte, dem stehen noch ein paar andere mögliche Hochzeitstage mit besonderer Zahlenkombination bevor:

Wann haben Sie geheiratet?

War es Ihnen wichtig, dass es an einem besonderen Datum ist? Wenn ja, war es schwierig genau an diesem Tag einen Hochzeitstermin zu bekommen? Und wie lange im Vorhinein haben Sie diesen Termin für Ihre Hochzeit reserviert? (wohl, 25.2.2022)