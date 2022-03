Niederlande

In den Niederlanden gelten Kroketjes und Bitterballen (etwas kleinere Kroketten in Kugelform) als extrem beliebt. Reisende, die das erste Mal in die Niederlande reisen, staunen häufig über die Krokettenautomaten. Dort werden die Kroketten – in den Niederlanden sind Kroketten größer als "unsere" Kartoffelkroketten – lauwarm hinter der Glasscheibe angeboten.

Gefüllt sind die knusprigen Stücke mit Fleischragout, einer Käse-Béchamel oder auch kleinen Krabbenstückchen. Auch Gemüsefüllungen werden verkauft.

Die Liebe zu Kroketten in den Niederlanden geht so weit, dass sogar McDonalds einen "McKroket" im Programm hat. Im Bun liegt kein Patty, sondern eine Art Krokettentaler, der mit Rindsragout gefüllt ist.