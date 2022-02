Ein Rhesusaffe (mit dieser Makaken-Art experimentierte auch Neuralink an der UC Davis) im Quarantäneraum eines im Aufbau befindlichen Tierschutzzentrums in Frankreich. Foto: AFP/JEAN-FRANCOIS MONIER

Elon Musks Medizin-Start-up Neuralink will mit einem Gehirnimplantat eine bisher noch nicht erreichte Vernetzung zwischen Mensch und Maschine realisieren. Damit möchte man nicht nur neurodegenerative Krankheiten effektiv therapieren und Menschen mit Bewegungseinschränkungen das Steuern von Computern erleichtern, sondern langfristig auch kognitive Kapazitäten von gesunden Personen steigern.

Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. Ursprünglich schon für 2020 geplant, wollte das Unternehmen nun heuer mit ersten klinischen Tests an Menschen beginnen. Diese werden jedoch vorerst weiter ausgesetzt. Ungelegen kommen dabei auch Berichte über Todesfälle von Tieren im Verlauf bisheriger Experimente.

Schwere Vorwürfe

Vorangegangen war dem Blogpost ein Streit mit dem "Physicians Committee for Responsible Medicine" (PCRM), einer von Ärzten geführten NGO, die sich für Alternativen zu Tierversuchen einsetzt, die Neuralink Tierquälerei vorwarf. Die Organisation gelangte an die knapp 600 Seiten starke Labordokumentation zu den 23 Makaken, an denen bisher experimentiert wurde, und sieht ein "Muster von extremem Leid und Vernachlässigung durch das Personal". In "invasiven Hirnexperimenten" wurden "offenbar schwere Verletzungen des Tierschutzgesetzes begangen", beklagt man. 15 der Tiere seien im Rahmen der Versuche ums Leben gekommen.

Neuralink führte seine Versuche im Primate Center der University of California in Davis durch. Laut der Universität wurde die Versuchsanordnung vom Komitee für den Einsatz und Schutz von Tieren der Forschungseinrichtung geprüft und freigegeben. Während die Experimente selbst von Neuralink-Forschern abgewickelt wurden, war die Universität für die tierärztliche Überwachung und Betreuung verantwortlich.

Ein Video zum Tierschutz bei Neuralink aus dem Jahr 2020. Neuralink

Laut PCRM zahlt Neuralink mehr als 1,4 Millionen Dollar an die UC Davis. Die Summe wurde bislang nicht bestätigt. Die Organisation hat laut ABC News am 10. Februar Klage gegen die Universität (nicht aber gegen Neuralink) eingereicht. Darin wirft man ihr mangelnde tierärztliche Versorgung vor und erhebt die Anschuldigung, dass eine "nicht zugelassene" Substanz namens "Bioglue" genutzt worden sei, die mehrere Affen durch die Zerstörung von Hirnarealen getötet habe. Man möchte auf dem Rechtsweg auch die Herausgabe von Fotos und Videos der Experimente und Eingriffe erzwingen.

Acht eingeschläferte Affen

Im Blogbeitrag bestätigt Neuralink den Tod von acht Makaken während der von 2017 bis 2019 laufenden Versuchsreihen. Eingehend weist man darauf hin, dass viele neue Medikamente und Verfahren verpflichtend an Tieren getestet werden müssen, ehe man Versuche an Menschen beginnen könne.

Zwei der Tiere seien zum Zwecke der Sammlung histologischer Daten geplant eingeschläfert worden. Weitere sechs auf Anraten des tierärztlichen Personals der Universität. In einem Fall bestätigt man chirurgische Komplikationen mit besagtem "Bioglue", bei dem es sich aber um einen von der US-Behörde für die Sicherheit von Lebensmittel und Medikamenten (FDA) zugelassene Substanz handle. In einem weiteren Fall soll der Ausfall eines nicht näher genannten Geräts verantwortlich gewesen sein.

In weiteren vier Fällen sei es zu Infektionen gekommen, das ist ein gängiges Risiko bei der Implantierung von Geräten in den Körper. Man habe daraufhin neue Richtlinien für den operativen Vorgang und Änderungen am Design des Implantats für zukünftige Eingriffe erarbeitet.

Neuralink betont Tierschutzbemühungen

Seit 2020 betreibe man nun selbst ein rund 560 Quadratmeter großes "Vivarium" für Labortiere, das nach deren Bedürfnissen ausgelegt sei. Zudem belohne man Mitarbeiter, die sich für Tierschutzbelange einsetzen. Die Anlage sei von Inspektoren des US-Landwirtschaftsministeriums geprüft worden und übererfülle alle Vorgaben des Tierschutzgesetzes. Insbesondere den Affen räume man ein Vielfaches mehr an Platz ein, als es gesetzlich vorgeschrieben sei.

Zudem praktiziere man keine Vorenthaltung von Nahrung, um Tiere für Experimente gefügig zu machen, sondern setze auf positive Anreize. Zudem versuche man, die Versuchsdauer, die für die Gewinnung der notwendigen Daten erforderlich ist, zu minimieren. Tiere, die ihr "Soll" in einer Studie erfüllt hätten oder dauerhaft die Teilnahme an Experimenten verweigerten, würden zudem auf Kosten des Unternehmens auf Gnadenhöfen in Pension geschickt. Wenngleich Tierversuche aktuell noch unersetzbar seien, hoffe man selbst darauf, dass man eines Tages keine Tiere mehr in der medizinischen Forschung einsetzen muss.

Ob die Arbeit an und mit den Tieren im Labor wirklich so zwangsfrei und gewissenhaft erfolgte, wie von Neuralink dargestellt, lässt sich für Außenstehende unmöglich beurteilen. Weitere Einblicke könnte aber die Klage der Organisation zutage fördern. (gpi, 23.2.22)