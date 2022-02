Wolfgang Petritsch bei der Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr '100 Jahre Kärntner Volksabstimmung' in Klagenfurt. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Wien – Der frühere österreichische Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch ist Präsident des Österreichischen Instituts für Internationale Politik (OIIP) in Wien geworden. Am Dienstag habe Petritsch die Präsidentschaft des OIIP übernommen, nachdem er einstimmig von der Mitgliederversammlung gewählt worden ist, teilte das Institut am Mittwoch mit. Petritsch folgt in dieser Funktion dem ehemaligen SPÖ-Innenminister Caspar Einem, der im September verstorben ist, nach.

Petritsch war unter anderem EU-Sonderbeauftragter für den Kosovo und EU-Chefverhandler bei den Kosovo-Friedensverhandlungen sowie von 1999 bis 2002 Hoher Repräsentant für Bosnien-Herzegowina. Cengiz Günay wird ab April Direktor des OIIP. Die bisherige Leiterin Saskia Stachowitsch wechselt als Forscherin zur Central European University (CEU). (APA, 23.2.2022)