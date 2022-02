So gemütlich die Wärme für diese Katze ist, so schlecht ist sie vielerorts für die Klimabilanz des Landes. Foto: Getty

Wien – Bis 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Der Weg dorthin ist, was die Wärmeversorgung anbelangt, noch weit: Laut einer Erhebung der Umweltschutzorganisation Global 2000 ist das Heizen in den Landeshauptstädten "schwer klimaschädlich". Gas spiele nach wie vor eine zu große Rolle, vielerorts belasten Ölheizungen die Klimabilanz. Außerdem würden langfristige Strategien für eine Ökologisierung fehlen.

Fast zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung leben in Städten oder im urbanen Raum. Städte spielen daher aus Sicht der NGO eine Schlüsselrolle im Klimaschutz. Und dennoch wird im Großteil der Hauptstädte im Land nicht besonders nachhaltig geheizt. In Bregenz etwa wird der Wärmebedarf laut Global 2000 zu knapp 90 Prozent aus fossilen Brennstoffen gedeckt; Innsbruck kommt auf einen fossilen Anteil von über 70 Prozent. In Wien, der Stadt, die aus Sicht der NGO den bisher weitreichendsten Energieplan vorgelegt hat, kommen Fossile auf 60 Prozent.

Die Hauptrolle spielt hier vor allem Erdgas. Besonders hoch sei der Anteil in Wien und Bregenz, wo 57 beziehungsweise 75 Prozent des Wärmebedarfs in Haushalten durch Erdgas gedeckt werden. Beim Heizöl sind Innsbruck und Klagenfurt mit einem Anteil von jeweils mehr als 40 Prozent weit vorn.

Viel fossile Fernwärme

Hinzu kommt in einigen Städten wie Graz, St. Pölten, Klagenfurt und Wien ein hoher Anteil an Fernwärme. Deren Erzeugung sei nicht unproblematisch, erklärt Global-2000-Klimaexperte Johannes Wahlmüller in einer Pressekonferenz. Nur ein geringer Teil der Fernwärme werde aus Abfall und Reststoffen gewonnen, in den meisten Hauptstädten dominieren auch hier fossile Brennstoffe. Demnach liegt der fossile Anteil bei der Fernwärme in Salzburg etwa bei über 70 Prozent. Einzig Eisenstadt deckt hundert Prozent seines Fernwärmebedarfs aus erneuerbaren Quellen und Abwärme – in der burgenländischen Hauptstadt sind allerdings gerade einmal drei Prozent der Gebäude an das Netz angeschlossen.

Viel Kritik vonseiten der NGO gibt es an der mangelnden Informationslage. Die verfügbaren Daten aus einigen Städten seien bereits mehrere Jahre alt. Unterm Strich würden in den Hauptstädten solide Fahrpläne für den rechtzeitigen Ausstieg aus fossilen Rohstoffen fehlen, fasst Wahlmüller zusammen. Nur Wien und Klagenfurt hätten sich bisher das Ziel gesetzt, bis 2040 aus Fossilen auszusteigen. In Graz und Linz seien ähnliche Überlegungen derzeit in Gang. Damit sich die von Türkis-Grün angepeilte Netto-Null in den nächsten 18 Jahren ausgeht, müssten rasch entsprechende Pläne erarbeitet werden. Die Verantwortung liege dabei aber nicht allein bei den Landeshauptstädten. Von Bund und Ländern fordert die NGO klare Vorgaben für den Ausstieg aus Öl und Gasheizungen im Baurecht.

Zwar seien Förderungen für den Umstieg auf Bundes- und Landesseite insgesamt gut aufgestellt, Verbesserungsbedarf ortet Wahlmüller allerdings bei Wohnbaufördermitteln für die thermische Sanierung. Und auch in Städten selbst gebe es noch Nachholbedarf: Hier müssten Fördermittel so abgestimmt werden, dass der Umstieg etwa auch in Mehrparteienhäusern einfach möglich ist. (lauf, 23.2.2022)