Wladimir Putin will die Separatistenrepubliken in den alten Gebietsgrenzen anerkennen. Sein Druckmittel basiert dabei aber auf einem illegitimen Referendum

Nun ist also die Ukraine der Besatzer – zumindest laut den Aussagen von Wladimir Putin. Als der russische Präsident am Dienstagabend vor die Presse trat, ließ er wenig Zweifel daran, dass die Anerkennung der separatistischen "Donezker Volksrepublik" (DVR) und der "Luhansker Volksrepublik" (LVR) nicht der Schlussstrich unter den acht Jahre währenden Konflikt im Donbass, sondern der erste Schritt einer neuen Eskalation ist.

Wladimir Putin (Bild: Gedenkfeier am Grab des Unbekannten Soldaten in Moskau) wird sich nur mit Teilen des Donbass nicht zufriedengeben. Foto: EPA/ALEXEI NIKOLSKY/KREMLIN POOL/SPUTNIK

Der Kreml-Chef betonte, dass Russland die beiden Subjekte mit ihrer geltenden "Verfassung" anerkannt habe. "In den Verfassungen steht geschrieben, dass ihre Grenzen mit denen der Oblaste Donezk und Luhansk während ihrer Zeit im Bestand der Ukraine übereinstimmen", so Putin.

Geteilte Macht in den Verwaltungsbezirken

Derzeit kontrollieren die Separatisten etwas weniger als ein Drittel dieser Fläche. Der bedeutende Hafen Mariupol, aber auch der Ballungsraum Kramatorsk/Slawjansk mit über 400.000 Einwohnern und bedeutender Schwerindustrie sowie die Großstädte Sewerodonezk und Lyssytschansk werden weiterhin von Kiew aus regiert.

Nach der Aussage Putins allerdings zu Unrecht. Die Separatistenführer haben auch sofort Ansprüche auf die Gebiete angemeldet. Das verschärft die Kriegsgefahr gewaltig, selbst wenn Putin in seiner Erklärung anfügte, dass er darauf setze, "dass alle Streitfragen durch Verhandlungen zwischen der derzeitigen Obrigkeit in Kiew und der Führung dieser Republiken gelöst" werden.

Ein taktischer Kniff, mit dem Putin nach der Verschiebung der Grenzen weiterhin einen Hebel in der Hand behalten will, um Kiew und den Westen zu Kompromissen – konkret zu einer völligen Demilitarisierung und einer Absage an eine Nato-Mitgliedschaft – zu bewegen. Allerdings ist die rechtliche Grundlage, auf die sich der Kreml-Chef nun stützt, mehr als fragwürdig.

Kontrolle nur über Teile der Gebiete

Denn selbst 2014, als die Republiken ausgerufen worden sind, haben die Separatisten nie die gesamten ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk kontrolliert. Das Referendum, das als Geburtsstunde und Legitimation von DVR und LVR gilt, wurde nur in einem Teil des Territoriums durchgeführt, und die Durchführung entsprach nicht den juristischen Kriterien, die an einen Volksentscheid angelegt werden.

Zur Erinnerung: Nach dem Sturz des ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und dem daraufhin von Russland forcierten Anschluss der Krim kam es auch im Donbass zu Unmutsbekundungen gegen die neue Regierung in Kiew. In Donezk und mehreren anderen Städten übernahmen paramilitärische Einheiten – oft unter der Führung russischer Geheimdienstoffiziere wie Igor Girkin – die Kontrolle über die Lokalverwaltung.

Das Referendum wurde mit fünf Wochen Vorbereitungszeit und nach Angaben der DVR mit einer Finanzierung von 2.000 Dollar durchgeführt. Zu der Zeit hatten die Separatisten keinen Zugang zu den neuesten Daten, weshalb sie auf veraltete Wahllisten zurückgriffen. Von den offiziell gedruckten 3,2 Millionen Wahlzetteln wurden am 8. Mai, vier Tage vor der Abstimmung, mehr als eine Million von Gegnern der Abstimmung in Donezk vernichtet.

Fragwürdige Durchführung

Die Wahlzettel selbst wiesen keinen Fälschungsschutz auf und wurden Medienberichten nach wenige Tage vor dem "Referendum" relativ wahllos auf der Straße verteilt. Bei der Abstimmung selbst durften die Menschen dann teilweise ohne Passvorlage ihr Kreuzchen machen. Journalisten berichteten zudem glaubhaft von Mehrfacheinwürfen.

In den 1.500 Wahllokalen – etwa 60 Prozent der üblichen – gab es dann zwar oft Bewaffnete, die nach Angaben der Separatisten das "Referendum schützen" sollten, dafür aber keine offiziellen Wahlbeobachter – nicht einmal von Russland, das das Referendum damals nämlich ebenfalls juristisch nicht anerkannte.

Die Zahlen über Wahlbeteiligung (angeblich 75 Prozent) und Zustimmung zur Abspaltung (angeblich 89 bzw. sogar 96 Prozent) haben damit keine Aussagekraft. Sie waren einfach aus der Luft gegriffen, dienten den Milizenführern der DVR und LVR aber als Legitimation für die wenige Tage darauf veröffentlichte Verfassung und ihren Anspruch auf das gesamte Donbass-Gebiet.

Interessante Einblicke gibt derweil eine jüngst vom Meinungsforschungsinstitut "Rating" durchgeführte Umfrage in den von Kiew kontrollierten Donbass-Gebieten. Demnach sind die Menschen durchaus unzufrieden mit Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem nur 41 Prozent vertrauen, aber 57 Prozent misstrauen.

Doch gleichzeitig liegt der Anteil derjenigen, die bei der nächsten Wahl für eine europaskeptische Partei abstimmen, gar nicht wählen oder noch nicht wissen (beziehungsweise nicht sagen wollen), wen sie wählen, gerade einmal bei 28 Prozent. Das widerspricht den jüngsten Behauptungen einer Reihe von Moskauer Politikern, dass die Bevölkerung im Donbass im Falle eines Kriegs russische Truppen mit Brot und Salz empfangen würde. (André Ballin, 23.2.2022)