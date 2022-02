Aufsichtsräte können Strategien von Unternehmen entscheidend beeinflussen, auch in puncto Nachhaltigkeit. Foto: imago

Der Umbau der Wirtschaft zu einem umweltschonenden, sozial nachhaltigen und, was die Unternehmensführung betrifft, verantwortungsvollen Gebilde ist eine Generationenaufgabe. Noch werden passende Instrumente gesucht, um das Großprojekt anzuschieben. Einer der Hebel, wo es anzusetzen lohne, sei der Aufsichtsrat, sagt Susanne Kalss von der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien. "Aufsichtsräte können diesbezüglich heute schon viel bewegen", sagt Kalss. "Sie müssen es nur tun."

Kalss, die an der WU dem Institut für Unternehmensrecht vorsteht, nennt im Gespräch mit dem STANDARD Beispiele: "Aufsichtsräte könnten etwa sagen, im Vorstand des Unternehmens soll es eine Kernkompetenz für Klimaschutz geben, wir wollen einen Climate Director bestellen. Sie könnten auch sagen, wir brauchen ein, zwei Leute, die viel davon verstehen – bilden wir ein Sustainable Committee (Nachhaltigkeitsausschuss; Anm.), das sich die Strategie des Vorstands genauestens anschaut. Stellt sich heraus, dass die Strategie zu wenig nachhaltig ist, versagen wir die Zustimmung."

Beratung und Kontrolle

Damit aber nicht genug. Es gibt auch die nichtfinanzielle Berichtspflicht. Dabei müssen Unternehmen Angaben etwa zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen machen, auch zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Kalss: "Dabei könnte man abklopfen, wie es um Produktzyklen, Kreislaufwirtschaft oder um die Frage bestellt ist, ob wieder mehr in Europa produziert wird, statt dass Teile dreimal um die Welt geschickt und erst vor Ort assembliert werden – das alles kann ein Aufsichtsrat oder eine Aufsichtsrätin mit seiner oder ihrer Kontrollbegleitung und Beratungsaufgabe gestalten."

Susanne Kalss, Vorstand des Instituts für Unternehmensrecht der Wirtschaftsuniversität Wien. Foto: günther peroutka

Wichtig sei in dem Zusammenhang auch, mit welchen Personen und Qualifikationen das Kontrollgremium besetzt sei. Auch das Alter spiele eine Rolle. "Natürlich gibt es ein paar smarte Herren, die erkannt haben, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Marketinggag ist, sondern gerade in der heutigen Zeit eine Notwendigkeit für den langfristigen Bestand eines Unternehmens", sagt Kalss. Generell sollte dafür gesorgt werden, dass "neues Know-how" in die Unternehmen gelangt. Jüngere Personen hätten zumeist einen anderen Zugang, auch und vor allem zu Nachhaltigkeitsthemen. Je diverser der Aufsichtsrat zusammengesetzt sei, umso besser. Nicht nur Zahlenmenschen seien gefragt, auch Naturwissenschafter und Sozialwissenschafterinnen würden dringend benötigt, um ein Verständnis für die Themen und Aufgaben der Zeit herzustellen.

"Hauptaufgabe des Aufsichtsrats ist es, den passenden Vorstand zu bestellen. Wenn man aber sieht, dass der mit Nachhaltigkeit nichts am Hut hat und sich auch als nicht lernfähig zeigt, muss man sich davon wieder trennen. Das ist eine genauso wichtige Aufgabe des Aufsichtsrats", sagt Kalss, die heute, Donnerstag, zum 12. Mal in Folge den Österreichischen Aufsichtsratstag an der WU ausrichtet. Thema der Veranstaltung bezeichnenderweise: "Nachhaltigkeit – Das Wort der Stunde".

Mehr Frauen an die Spitze

Der Druck auf Unternehmen, sich mehr Gedanken über Produktgestaltung, Energieverbrauch, Umgang mit Mitarbeitern und mit umweltrelevanten Themen zu machen, komme von zwei Seiten. Einerseits von den Kapitalmärkten, die immer mehr Wert auf die drei Buchstaben ESG (Environment, Social, Governance) legten; andererseits auch von zunehmend sensibilisierten Konsumenten. Greenwashing, das es zum Teil noch gebe, werde immer rascher durchschaut, mit entsprechenden negativen Konsequenzen für Unternehmen, die sich nur ein grünes Mäntelchen umhängen.

Nicht nur in Aufsichtsräten, auch in der Vorstandsetage wünscht sich Kalss mehr Frauen. Das sei nicht nur gerecht, Unternehmen würden davon auch profitieren. Der Markt allein werde das nicht richten, weil die Gegenkräfte zu groß seien. Folglich werde es wohl einer Quotenregelung bedürfen, ist Kalss überzeugt.

Widerstand von Männern

Der stärkste Widerstand komme von den heute 35- bis 40-jährigen Männern, die Angst hätten, von Frauen beim Rennen um einen Spitzenjob ausgestochen zu werden. Junge Frauen müssten die Gelegenheit bekommen, als Prokuristinnen oder Gesellschafterinnen in Tochterunternehmen zu arbeiten und so für größere Aufgaben üben zu können.

(Günther Strobl, 24.2.2022)