Die alte Ordnung, die sich in Europa in den vergangenen drei Jahrzehnten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach und nach herausgebildet hat, in der Staaten souveräne Grenzen besitzen, die respektiert werden und Länder selbstständige Entscheidungen treffen können, die ist mit Beginn des russischen Angriffskrieges dahin, sagt Claudia Major.

Sie ist Expertin für europäische und transatlantische Sicherheits- und Verteidigungspolitik an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin und war zu Gast bei einer Sondersendung des Videotalks "STANDARD mitreden" zum Krieg in der Ukraine. Wie sieht aber die neue Weltordnung aus? Was muss Europa jetzt tun, um Putin und Russland entgegenzutreten? Wie lange kann das ukrainische Militär standhalten, und gibt es etwas, wovor sich der allmächtige Kreml-Chef fürchten muss? Erfahren Sie alle Antworten im Video.

Rund um diese Fragen diskutierten neben Major der Militärexperte und Brigadier Gerald Karner und der Leiter des Wiener Osteuropainstituts Wiiw, Mario Holzner. Ebenfalls dabei waren der Russland-Experte Gerhard Mangott sowie Velina Tchakarova, sie leitet das Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. (24.2.2022)