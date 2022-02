Weil jetzt so viel von russischer Geschichte die Rede ist: Es gibt doch Fortschritte, zumindest was die Umgangsformen autokratischer Alleinherrscher betrifft. Wer zum Beispiel ein enger Mitarbeiter in Führungsposition von Jossif Wissarionowitsch Dschugaschwili, auch bekannt unter "Stalin", war, der lebte in ständiger Todesfurcht. Sogar als Stalin 1953 nach einem der üblichen Trinkgelage auf seiner Datscha einen Schlaganfall erlitt, wagten die Getreuen stundenlang nicht, den Arzt zu verständigen.

Inzwischen herrscht in Moskau die Stalin-Softversion. Foto: AP

Inzwischen herrscht in Moskau ein anderer Führungsstil, sozusagen die Stalin-Softversion, wird live übertragen und ist dank Youtube auf der ganzen Welt zu betrachten. Man kann nervös stammelnde russische Spitzenfunktionäre sehen, die bei der großen Sitzung des Sicherheitsrats zur Ukrainekrise im riesigen Prachtsaal des Kreml vor Putin ihren Part aufsagen müssen.

Wenn einer wie der Chef des Auslandsgeheimdiensts (!), Sergej Naryschkin, die Generallinie bezüglich Donbass noch nicht ganz intus hat, wird er nicht abgeführt, sondern von Putin ironisch zurechtgewiesen: "Sprich deutlich, Sergej, ja oder nein!" Und wenn der Geheimdienstchef nach etlichem Herumstottern doch draufkommt, dass die Einverleibung der ukrainischen Provinzen noch nicht spruchreif ist: "Gut, bitte, du kannst dich setzen, danke."

Es gibt ja doch technischen und auch humanitären Fortschritt im russischen Reich. (Hans Rauscher, 23.2.2022)