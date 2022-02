Das ukrainische Parlament hat den Ausnahmezustand am Mittwoch beschlossen. Foto: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Vielleicht geht ja alles viel schneller als bisher in Kiew und im Westen befürchtet: Denn wie das amerikanische Nachrichtenmagazin Newsweek am Mittwochabend berichtete, haben US-Geheimdienste die Ukraine offenbar vor einem "unmittelbar" bevorstehenden, großangelegten Angriff Russlands gewarnt: "Innerhalb von 48 Stunden" könnte es dazu kommen, hieß es.

Der TV-Sender CNN berichtete nur wenige Minuten später, man habe diese Geheimdienst-Informationen bestätigt bekommen. Besonders gefährdet sei demnach die Millionenstadt Charkiw – sie liegt nahe der russischen Grenze, nordwestlich der Oblaste (Verwaltungsbezirke) Luhansk und Donezk, die Moskau seit Wochenbeginn als "unabhängige Staaten" anerkennt.



Die Nachrichtenagentur Reuters zitierte anonym aus dem US-Verteidigungsministerium Quellen, denen zufolge die russischen Truppen in der Grenzregion "so bereit sind, wie man bereit sein kann". 80 Prozent von ihnen seien in "Vorwärtsposition" und "bereit, loszulegen". Fast 100 Prozent der Truppen, von denen die USA annehmen, dass sie bei einer Invasion zum Einsatz kommen könnten, seien de facto in Position. Auch neuerliche Cyberangriffe auf Internetseiten von ukrainischen Behörden und Banken passen ins Bild einer bevorstehenden Invasion.

Am späten Mittwochabend (MESZ) ließ der Kreml schließlich noch wissen, dass die Separatisten in der Ostukraine russische Hilfe gegen die "Aggression" der ukrainischen Armee angefordert haben.

Die Entwicklung passt gut zur unübersichtlichen Dynamik der vergangenen Tage: Hatte anfangs Verwirrung geherrscht bezüglich dessen, was Moskau mit "Volksrepublik Luhansk" und "Volksrepublik Donezk" meint, so schuf Präsident Wladimir Putin am späten Dienstagabend Klarheit: Nicht bloß die von prorussischen Separatisten besetzten Teile der Oblaste, sondern deren gesamtes Gebiet sei darunter zu verstehen (siehe Grafik).

In der Ukraine sorgte das naturgemäß für noch mehr Nervosität als bisher schon. Wenn Russland sich nun offenbar doch als Schutzmacht der gesamten Oblaste begreift, dann sieht sich ein weitaus größeres Gebiet der Ukraine militärisch unmittelbar bedroht. Die aktuellen Warnungen der US-Geheimdienste bestätigten diese Befürchtungen.



Intensive Vorbereitungen

Kiew hat tatsächlich schon vor Tagen begonnen, sich auch auf das Szenario eines Großangriffes vorzubereiten. Der Sicherheitsrat empfahl die Verhängung eines landesweiten Ausnahmezustands, das Parlament fasste den formellen Beschluss dazu. Die Behörden könnten damit die öffentliche Ordnung und strategisch wichtige Infrastruktur stärker schützen. Zu den Maßnahmen gehören Kontrollen von Personen und Fahrzeugen oder schärfere Zugangsbeschränkungen an den Grenzen zu Russland und Belarus – aber auch zu den Separatistengebieten.



Zudem ordnete die Ukraine die Mobilisierung von rund 250.000 Reservisten an. Sie können die etwa 200.000 Soldaten des Landes im Kriegsfall verstärken. Die rund drei Millionen in Russland lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer wurden von Kiew aufgefordert, das Land wegen einer "möglichen russischen Aggression" sofort zu verlassen.

Russland zieht Diplomaten ab

Dass Russland am Mittwoch damit begonnen hat, sein diplomatisches Personal aus der Ukraine abzuziehen, trug dort ebenfalls nicht gerade zur Beruhigung bei. Bereits am Dienstag hatte das Außenministerium in Moskau angekündigt, die russischen Vertretungen in der Ukraine zu evakuieren, um "das Leben und die Sicherheit" der Diplomaten zu schützen. Angeblich hätten russische Diplomaten Drohungen erhalten; zudem habe es "wiederholte Angriffe" auf russische Vertretungen in Kiew und anderen Städten des Landes gegeben, hieß es zur Begründung.

Die USA planen jedenfalls nicht, selbst Truppen in die Ukraine zu schicken, um zu kämpfen. Das gab das Weiße Haus erneut am späten Mittwochabend bekannt. Putin sei gezwungen, zu "improvisieren", er müsse seine Aktionen den diversen Sanktionen anpassen.

Für all jene, die weiterhin auf eine diplomatische Beilegung der Krise hoffen, ist der Schritt auch symbolisch ein Rückschlag: Die russische Flagge über der Botschaft in Kiew hat aufgehört zu wehen. (Gerald Schubert, Gianluca Wallisch, 23.2.2022)