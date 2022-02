[International] Putins innerster Kreis Ziel von Sanktionen

Was die Separatisten in Transnistrien von ihren Vorbildern im Donbass unterscheidet

Panorama] Quarantäne für Infizierte könnte schon in wenigen Wochen fallen

[Wirtschaft] EU-Kommission erntet für Lieferkettengesetz viel Kritik

[Web] Neue EU-Regeln sollen Hersteller zwingen, ihre Datenschätze zu öffnen

Redmi Note 11 Pro 5G im Test: Solider Mittelklässler mit Macken

[Gesundheit] Impfung: Schwangere schützen mit Immunisierung auch ihr ungeborenes Baby

Warum Low Carb ziemlich low ist: Kohlenhydratverzicht macht weder schlank noch gesund

[Wissenschaft] Gewitzte Vögel überlisten Forschungsteam in Australien

[Lifestyle] Rezept: Rotkraut-Apfel-Suppe mit Walnüssen

[Wetter] Tiefer Luftdruck in hohen Schichten lässt die Schauer- und Gewitterneigung bereits ab den Morgenstunden von Westen her ansteigen. Allein im Südosten bleibt es ganztägig niederschlagsfrei, am Alpenostrand ist ebenfalls nur mit kurzen, unergiebigen Regenschauern zu rechnen. Der Schwerpunkt ergiebigeren Regens liegt entlang des Alpenhauptkammes zwischen dem Tiroler Unterland und dem Salzkammergut. Frühtemperaturen 10 bis 17 Grad, Tageshöchsttemperaturen wieder hochsommerlich, mit 23 bis 28 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Welt-Moskito-Tag.