Hält der russische Rubel? In den vergangenen Tagen war der Kurs der Landeswährung stabil. Foto: AFP

Die Aktionäre dürften sich schon entschieden haben. Die große Eskalation können sie bisher nicht erkennen. Am Mittwoch blieb die russische Börse zwar feiertagsbedingt geschlossen, die Russen begingen da ihren "Tag des Verteidigers des Vaterlandes" in Erinnerung an die Gründung der Roten Armee. Doch unmittelbar nachdem die Sanktionsbeschlüsse der EU, der USA und des Vereinigten Königreichs am Dienstag durchgesickert waren, ging der Aktienkurs der wichtigsten russischen Kreditinstitute hinauf.

Sowohl die Sberbank als auch die VTB verbuchten satte Kursgewinne, nachdem es zuvor lange bergab gegangen war. Grund für den Optimismus: Die wichtigsten russischen Banken bleiben von den Sanktionen des Westens gegen Russland vorerst ausgenommen.

Warnschuss für die Banken

Im Banken- und Finanzsektor sind die fixierten Maßnahmen höchstens ein Warnschuss in Richtung Moskau. Von 13 systemrelevanten russischen Kreditinstituten, die von der Notenbank in Moskau als besonders wichtig und groß eingestuft werden, findet sich auf der Sanktionsliste der Europäer, der USA und der Briten nur ein Institut: die Promsvyazbank.

Die Bank zählt zu den 13 größten Geldhäusern in Russland. Sie musste 2017 vom Staat gerettet werden. Das Institut hatte als Folge der Finanzkrise hohe Verluste eingefahren. In der Folge wurde die Bank ganz verstaatlicht. Laut westlichen Diplomaten dient die Promsvyazbank seither zur Finanzierung von russischen Militäraktivitäten, sie soll auch enge Geschäftsverbindungen zu den ostukrainischen Separatisten haben.

Daneben finden sich auf der Liste der EU nur zwei kleinere Institute, denen ebenfalls gute Kontakte zum Militär und den Separatisten vorgehalten werden: die VEB und die Bank Rossiya. Die USA haben überhaupt nur ein Institut, die VEB, zusätzlich sanktioniert. Die Rossiya ist vermutlich sowieso vor allem ob ihrer Eigentümerstruktur interessant: Hauptanteilseigner ist Juri Kowaltschuk. Er ist russischer Oligarch, steht Staatschef Wladimir Putin nahe und zählt laut "Forbes" zu den 1.000 reichsten Menschen der Welt.

Eingeschränkter Kapitalmarkt

Während Russlands wichtige Banken verschont wurden, werden die EU, die Amerikaner und die Briten den russischen Staat von den Kapitalmärkten ausschließen. Sie verbieten den Handel mit russischen Staatsanleihen. Banken und Fonds können also keine Schuldscheine Moskaus mehr kaufen. Dieser Schritt sieht etwas drastischer aus, als er in der Realität ist. Der russische Staat hat sich von den ausländischen Kreditgebern bereits Schritt für Schritt unabhängiger gemacht.

18,7 Prozent der russischen Staatsschulden halten aktuell noch Ausländer, sagt Peter Brezinschek, Chefanalyst bei der Raiffeisen Bank International. Das entspricht 3.100 Milliarden Rubel (34 Milliarden Euro). Sollten diese Schulden Russlands fällig werden, müsste es andere Kreditquellen finden. Das dürfte laut Brezinschek kein unlösbares Problem für Russland sein. Der Staat fährt seit Jahren einen Leistungsbilanzüberschuss ein. Die Erlöse aus Exporten übertreffen also die Kosten von Importen. Der Staat hat üppige Geldreserven aufgebaut.

Viele Prominente im Visier

Verlängert hat sich die lange Liste prominenter russischer Persönlichkeiten, die vom Westen ins Visier genommen werden. 185 Personen und 48 Einrichtungen standen bislang schon auf der Liste der EU-Sanktionen, und zwar in Zusammenhang mit der Annexion der Krim 2014. Betroffen sind etwa Offiziere des russischen Geheimdiensts, Ermittler des Untersuchungsausschusses sowie Richter und Staatsanwälte. Auf der Liste stehen auch Namen wie Juri Michailowitsch Gozanjuk, Ministerpräsident der sogenannten Republik Krim.

Am Mittwoch wurde die EU-Sanktionsliste erweitert: um Abgeordnete der Duma, die für die Anerkennung der Selbstständigkeit der ukrainischen Separatistengebiete gestimmt hatten. Auch auf der Liste finden sich weitere zwei Dutzend Persönlichkeiten, darunter der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Sie dürfen nicht in die EU einreisen, ihr Vermögen wird eingefroren.

Auch die USA wollen weitere russische Personen ins Visier nehmen, am Mittwoch waren die Namen noch nicht bekannt. Als Folge der Krim-Annexion hat auch Washington bereits eine lange Sanktionsliste. Auf ihr finden sich seit April 2018 etwa der russische Unternehmer und Oligarch Oleg Deripaska. Die US-Sanktionen sind extraterritorial, also schränken auch ein, ob zum Beispiel Europäer Geschäfte mit sanktionierten Personen und Unternehmen machen können.

So hat die Strabag nach der Verhängung der Sanktionen Dividendenzahlungen an Deripaska zwei Jahre zurückgehalten, inzwischen ist man aber zur Rechtsansicht gelangt, dass die Zahlungen nicht gegen US-Sanktionen verstoßen. Deripaska ist über ein zypriotisches Unternehmen, die Rasperia Trading Limited, als drittgrößte Aktionär bei dem österreichischen Bauunternehmen beteiligt.

Prominente nimmt auch das Vereinigte Königreich neu ins Visier: Auf der britischen Sanktionsliste findet sich nun etwa Igor Rotenberg, einer der größten Aktionäre einer Tochtergesellschaft der Gazprom, die für Ölbohrungen verantwortlich ist.

Der Wumms bleibt (noch) aus

Viele Prominente, aber keine großen Banken und ein Ausschluss vom Anleihenmarkt, der wohl nicht sehr wehtut: Die Liste macht deutlich, dass sich die Europäer und Amerikaner die schwersten Sanktionen noch vorbehalten, wie auch Wassili Astrow vom Wiener Osteuropainstitut Wiiw sagt. Wo könnte noch angesetzt werden: Schon als Folge der Krim-Annexion wurden die für Russland wichtige Öl- und Gasindustrie mit Einschränkungen belegt. So sind etwa der Technologietransfer und der Verkauf von bestimmten Dienstleistungen untersagt.

In der EU und den USA wird erwogen, die russische Industrie stärker ins Visier zu nehmen und den Export diverser Güter, etwa von Mikrochips, zu untersagen. Auch ein Ausschuss Russlands aus dem internationalen Swift-System, mit dem Banken ihre grenzüberschreitenden Zahlungen abwickeln, ist im Gespräch. Damit wären russische Banken vom Westen abgeschnitten.

Als schwerste Form der Sanktion würde außerdem gelten, wenn die USA russischen Instituten Geschäfte mit dem Dollar untersagen. Der Ausschluss vom Dollar ist eine Art Höchststrafe, weil dann weltweit Banken und Unternehmen keine Dollargeschäfte mehr mit Russland machen können. Ähnlich drakonische Sanktionen haben die USA bisher nur gegen den Iran angewandt. (András Szigetvari, 24.2.2022)