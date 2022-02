In dieser Galerie: 2 Bilder Ronaldo blieb ziemlich blass. Foto: Reuters/Medina Traf ins eigene und ins gegnerische Tor binnen kürzester Zeit: Ajax-Offensivmann Sebastien Haller. Foto: AFP/Costa

Die früheren Titelgewinner Manchester United und Ajax Amsterdam haben in den Achtelfinalhinspielen der Fußball-Champions-League günstige Ausgangspositionen für den angestrebten Einzug ins Viertelfinale verpasst. Manchester kam mit seinem deutschen Teammanager Ralf Rangnick bei Atletico Madrid nur zu einem glücklichen 1:1 (0:1), und Amsterdam kam bei Benfica Lissabon trotz zweimaliger Führung auch nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Die entscheidenden Rückspiele finden am 15. März (Dienstag) statt.

Madrids Jungstar Joao Felix (7.) brachte Atletico nach druckvoller Anfangsphase mit einem herrlichen Flugkopfball zwar zunächst in Führung. Doch der eingewechselte Schwede Anthony Elanga sicherte den Briten zehn Minuten vor dem Abpfiff immerhin das Remis.

In Lissabon gelang Ajax-Kapitän Dusan Tadic (18.) per Volleyschuss das 1:0, anschließend traf Haller (26.) – allerdings ins eigene Tor zum Ausgleich. Wenig später war der Ex-Frankfurter jedoch auf der "richtigen" Seite erfolgreich und schoss die Gäste nach einem Abpraller mit seinem elften Saisontor in der Königsklasse wieder in Führung (29.). Roman Jaremtschuk (72.) belohnte Benfica für einen starken Schlussspurt im zweiten Durchgang.

Kein Flug mit russischer Fluglinie

Atleticos Trainer-Fuchs Diego Simeone überraschte Manchester in der Anfangsphase. Entgegen ihrer formalen Aufstellung fuhren die in der heimischen Liga abgeschlagenen Spanier auch ohne ihre Stürmerstars Luis Suarez und Antoine Griezmann einen Angriff nach dem anderen auf das Gästetor mit ihrem Ex-Keeper David de Gea zwischen den Pfosten. Nach der Führung traf Atletico während einer Drangphase nochmals die Latte von Manchesters Tor. Manchester bekam kaum Gelegenheiten zur Umsetzung von Rangnicks auf mehr Ballbesitz ausgerichtete Vorgaben.

Die Engländer hatten schon bei der Anreise ihre Pläne kurzfristig ändern müssen. Nach der Zuspitzung im Ukraine-Konflikt sagte der Klub Berichten mehrerer Medien zufolge den ursprünglich mit dem russischen Flug-Partner Aeroflot vorgesehenen Flug nach Madrid ab und charterte für die Reise bei einem anderen Anbieter eine Maschine.

Ähnlich holprig wie die Anreise erschien Manchesters Spiel auch nach dem Seitenwechsel. Ronaldo und auch sein kongenialer Teamkollege Paul Pogba fanden weiterhin praktisch nicht statt. Umso überraschender bewahrte Joker Elanga den Premier-League-Vierten nach einem schnellen Konter vor einer Niederlage.

Ajax in Not

Ajax, das Borussia Dortmund in der Gruppenphase zweimal eindrucksvoll geschlagen hatte, bestimmte die Partie in Portugal anfangs mit technisch starken und schnellen Kombinationen. Auf der linken Seite sorgte Ryan Gravenberch für Wirbel, der 19-Jährige hat angeblich das Interesse von Bayern München geweckt.

Auch nach den beiden Haller-Treffern blieb das Spiel schwungvoll, Ajax bot sich kurz vor der Pause die große Chance zum nächsten Tor. Haller (44.) brachte den Ball aber nicht im leeren Tor unter.

Nach der Pause kämpfte sich Benfica zurück. Nach dem erneuten Ausgleich rissen die Gastgeber die Spielkontrolle an sich und brachten Ajax noch mehrmals in Not. Der bei Benfica zuletzt auf der rechten Außenbahn gesetzte ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro kam erst in den Schlussminuten zu einem Kurzeinsatz. (sid, red, 23.2.2022)

Ergebnisse der Fußball-Champions-League vom Mittwoch – Achtelfinal-Hinspiele:

Atletico Madrid – Manchester United 1:1 (1:0).

Tore: Joao Felix (7.) bzw. Elanga (80.)

Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam 2:2 (1:2).

Tore: Haller (26./Eigentor), Jaremtschuk (72.) bzw. Tadic (18.), Haller (29.). Benfica: Lazaro ab 90.

Rückspiele am 15. März