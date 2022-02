Die EU kündigt weitere Sanktionen gegen Russland an. Die USA verurteilen den russischen Angriff auf die Ukraine

In einem gemeinsamen Statement von der Leyen und Michel die Angriffe Russlands verurteilt. Foto: EPA / Geert Vanden Wijngaert / POOL

In der Nacht auf Donnerstag hat Russland militärische Angriffe auf die Ukraine gestartet. Hier finden Sie erste Reaktionen. Alle anderen Entwicklungen können Sie hier live mitverfolgen.

In einem gemeinsamen Statement haben die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel die Angriffe Russlands verurteilt. Russland müsse seine Truppen "zurückziehen" und die territoriale Integrität der Ukraine respektieren. Die EU werde umgehend neue Sanktionen gegen Russland beschließen. "Die EU steht mit der Ukraine", heißt es im Statement.

Zuvor hatte von der Leyen angekündigt, dass der Kreml für seinen Angriff "zur Rechenschaft" gezogen werde.

Ähnlich reagierte US-Präsident Joe Biden: Russland werde für seine Taten verantwortlich gemacht. Einzig Russland sei für "Tod und Zerstörung" seiner Attacken verantwortlich. Die USA würden mit ihren Partnern "geschlossen und entschieden" reagieren. Biden sprach bereits in den frühen Donnerstagmorgenstunden von "Krieg", den Russland "vorsätzlich" begonnen habe.

Der Uno-Generalsekretär António Guterres appellierte an Russlands Staatschef Wladimir Putin, seine Truppen aus der Ukraine abzuziehen. "Dieser Konflikt muss jetzt gestoppt werden", schrieb er auf Twitter.

Auch Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) verurteilte den russischen Angriff: "In den letzten Stunden hat die Russische Föderation erneut eine eklatante Verletzung des Völkerrechts begangen, die wir zutiefst ablehnen und klar verurteilen", hieß es in einer Mitteilung. "Österreichs uneingeschränkte Solidarität gilt der Ukraine. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei der Bevölkerung der Ukraine."

Fest stehe, "dass dieser neuerliche Angriffe auf die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine nicht unbeantwortet bleiben" werde, so Nehammer.

Polens Außenminister und der OSZE-Vorsitzende Zbigniew Rau verurteilte den russischen Angriff scharf. "Ich fordere Russland auf, Militäraktionen sofort zu stoppen und zur Diplomatie zurückzukehren", schrieb er auf Twitter.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg verurteilte in einer ersten Stellungnahme den "rücksichtslosen und unprovozierten Angriff" Russlands. In einer Erklärung am frühen Donnerstag sagte Stoltenberg: "Trotz unserer wiederholten Warnungen und unermüdlichen Bemühungen um Diplomatie hat Russland wieder einmal den Weg der Aggression gegen ein souveränes und unabhängiges Land gewählt." Er forderte Russland auf, seine Militäraktion unverzüglich einzustellen und die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren.

Scholz: "Dunkler Tag für Europa"

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz rief am Donnerstagmorgen Russland dazu auf, die Militäraktion "sofort einzustellen". Sie stelle einen eklatanten Bruch des Völkerrechts dar. Es ist ein "schlimmer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa". Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilte die Angriffe und sprach Ukraine die Solidarität Frankreichs aus.

Der britische Premier Boris Johnson verurteilte die Angriffe auf Twitter. Er sei entsetzt über die fürchterlichen Ereignisse und habe mit Selensyki gesprochen. Auch er kündigte Reaktionen an.

Weitere Nato-Mitglieder verurteilten Russlands Vorgehen, darunter Spanien, Italien, Slowakei, Belgien, Portugal und Tschechien. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki fordert die "härtesten" Sanktionen, die möglich sind: "Wir müssen sofort auf die kriminelle Aggression Russlands gegen die Ukraine reagieren", schrieb Morawiecki auf Twitter."

Russland trägt die vollkommene und alleinige Verantwortung, dass es Europa in diese sehr dunkle Situation geworfen hat", sagte etwa Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre in einem Statement. Norwegen ist ein Nachbarland Russlands. (red, 24.2.2021)