Am 24. Februar 2022 hat Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gegeben. Neben Luftangriffen marschierten russische Bodentruppen von Osten und Norden her sowie über die Krim und das Schwarze Meer in ukrainisches Staatsgebiet ein.

Wir bilden hier die bekannten Eroberungen sowie die Orte der Kampfhandlungen ab, wie sie die "New York Times" und das Institute For The Study Of War (ISW) recherchiert haben. Aufgrund der sehr dynamischen Lage stehen die Karten für ein Abbild der größeren Situation, nicht unbedingt kilometer- und minutengenau für den Status quo.

Kämpfe um Charkiw: Die zweitgrößte Stadt der Ukraine wurde bereits am ersten Angriffstag stark attackiert. Am Samstagabend hatte Russland eine weitere Offensive gegen die Millionenstadt gestartet. Der russische Durchbruch Sonntagfrüh ereignete sich nach einer Nacht heftiger Kämpfe um Charkiw. In der Nähe der Stadt war dabei auch eine Gaspipeline explodiert. Sie soll von der russischen Armee in die Luft gejagt worden sein. Am frühen Sonntagnachmittag meldeten ukrainische Behörden aber, dass die Stadt wieder "ganz unter ukrainischer Kontrolle" stehe. Eine unabhängige Bestätigung der Angaben war bisher nicht möglich.

Südostukraine: Die Hafenstadt Cherson an der Mündung des Flusses Dnipro war örtlichen Berichten vom 1. März nach von russischen Truppen komplett eingekesselt. Russland behauptet außerdem, Melitpol, rund 200 Kilometer östlich von Cherson, eingenommen zu haben. Laut dem ISW ist auch der Fortschritt Russlands in der östlichen Donbass-Region eher langsam.



Kiew und Umland: Das Gebiet nördlich von Kiew ist allen Informationen nach unter russische Kontrolle geraten – von der Hauptstadt liegt die Grenze zu Belarus nicht viel mehr als 100 Kilometer entfernt. Die Stadt Kiew, die Experten zufolge als das Hauptaugenmerk des russischen Präsidenten gilt, wurde am 25. Februar gegen 11 Uhr lokaler Zeit von einer ersten Vorhut russischer Streitkräften erreicht. Zuvor war die Stadt bereits Ziel von Raketenangriffen. Der Weg führte die Truppen an der Atomruine Tschernobyl vorbei, die in nicht einmal 100 Kilometern Luftentfernung Kiews liegt. Sie wurde nach intensiven Auseinandersetzungen von Russland eingenommen.

Laut ISW traf das russische Militär von Nordosten, vom Vorort Oblon aus, auf die ukrainische Hauptstadt, wo russische Saboteursgruppen warteten. Trotz massiver Versuche von russischer Seite war der Osten der Stadt bisher nicht für die russische Armee einnehmbar.

Auch andere Städte wie Tschernihiw, 130 Kilometer nordöstlich von Kiew gelegen, scheinen den russischen Angriffen aus dem Norden, soweit bekannt, standgehalten zu haben.

Zur Veranschaulichung der räumlichen Dimensionen haben wir die Luftlinie zwischen Wien und Kiew visualisiert. Der westlichste Punkt der Ukraine liegt näher an Österreichs Hauptstadt als Vorarlberg, der östlichste weiter entfernt als das libysche Tripolis.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer Rede am Sonntag die Bereitschaft der Abschreckungskräfte aktiviert. Das bedeutet eine weitere Stufe der Eskalation, da er indirekt damit droht, nukleare Waffen einzusetzen.

Die Karten werden laufend aktualisiert. (APA, rk, mcmt, 26.2.2022)