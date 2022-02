In Hongkong brach der Hang-Seng-Index um mehr als drei Prozent ein. Foto: AFP / PETER PARKS

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch an den Finanzmärkten Schockwellen ausgelöst. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden", sagte der Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Es herrscht Krieg in Europa." Kräftig abwärts ging es mit den Aktienmärkten. Ein Überblick:

Börse Russland: Die russische Börse hat tiefrot eröffnet. Der Index RTS hat bis 10 Uhr die Hälfte seines Wertes eingebüßt und ist auf 657 Punkte abgesackt.

Börsen Europa: Auch in Europa haben die Börsen auf Krisenmodus umgestellt. Der Dax hat im frühen Handel 4,4 Prozent abgegeben und ist unter die Marke von 14.000 Punkten gerutscht. Der Eurostoxx 50 hat um vier Prozent schwächer eröffnet. Stärker geriet die Wiener Börse in den Abwärtssog, der Leitindex ATX brach um 4,6 Prozent auf 3.466 Punkte ein.



Börsen Asien: Der Tokioter Nikkei-Index verlor 1,8 Prozent und fiel erstmals seit Oktober 2020 unter 26.000 Punkte, in Hongkong ging es um mehr als drei Prozent abwärts.

Ölpreis: Der Preis für ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent erhöhte sich auf dem Weltmarkt am Donnerstagmorgen um 5,5 Prozent auf 102,20 Dollar. Das war der höchste Stand seit September 2014. Damit summiert sich das Plus heuer bereits auf rund 30 Prozent, nachdem sich der Preis 2021 verdoppelt hatte. Das schürt auch weitere Inflationssorgen. Schon bisher war der Energiebereich einer der stärksten Preistreiber. Verharrt der Ölpreis auf dreistelligem Niveau, kann dies der Grundstein für die nächste Runde der Geldentwertung sein.

Rohstoffe: Auch am Rostoffmarkt spiegelt sich der Krieg wider. Der Preis für Aluminium ist mit dem russischen Angriff auf die Ukraine auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Börse in London verteuerte sich eine Tonne Donnerstagfrüh um 2,9 Prozent auf 3.388 US-Dollar (2.986,60 Euro). Der Preis für das Metall übertraf damit das bisherige Hoch, das in der Wirtschaftskrise 2008 erreicht worden war. Auch der starke Preisanstieg bei Aluminium könnte die Inflationsentwicklung weiter verstärken, da Aluminium in vielen Produkten enthalten ist. Russland ist einer der weltgrößten Anbieter von Aluminium.

Gold: Zugewinne verbuchte der sogenannte sichere Hafen Gold. Der Preis für eine Feinunze legte um 1,5 Prozent auf etwas mehr als 1.940 Dollar zu.

Schweizer Franken: Auch der Schweizer Franken gilt als sicherer Hafen und erreichte ein Mehrjahreshoch gegenüber dem Euro: Für den Euro gab es nur noch 1,03 Franken beziehungsweise 1,12 Dollar.

Krypto-Währungen: Kräftig abwärts ging es auch bei Kryptowährungen. Der Kurs für ein Bitcoin rutschte um sieben Prozent ab und notierte knapp unter 35.000 Dollar. (red, 24.2.2022)