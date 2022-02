In Hongkong brach der Hang-Seng-Index um mehr als drei Prozent ein. Foto: AFP / PETER PARKS

Der russische Angriff auf die Ukraine hat auch an den Finanzmärkten Schockwellen ausgelöst. "Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden", sagte der Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Es herrscht Krieg in Europa." Kräftig abwärts ging es mit den Aktienmärkten. Der Ölpreis sprang hingegen erstmals seit 2014 über die Marke von 100 US-Dollar.

Mit einem Preis von mehr als 103 Dollar pro Fass erreichte das Nordseeöl Brent den höchsten Preis seit etwa siebeneinhalb Jahren. Das schürt einen Tag nachdem in Österreich mit fünf Prozent die höchste Teuerungsrate seit 1984 ausgewiesen wurde, weitere Inflationssorgen. Schon bisher war der Energiebereich einer der stärksten Preistreiber. Verharrt der Ölpreis auf dreistelligem Niveau, kann dies der Grundstein für die nächste Runde der Geldentwertung sein.



Dax unter 14.000 Punkten

Stark unter Druck gerieten die Aktienmärkte. Der deutsche Leitindex Dax fiel am Donnerstag im frühen Handel um 4,4 Prozent auf ein 13-Monats-Tief von knapp unter 14.000 Punkten. Beim europäischen Eurostoxx 50 ging es um vier Prozent abwärts. Stärker geriet die Wiener Börse in den Abwärtssog, der Leitindex ATX brach um 4,6 Prozent auf 3.466 Punkte ein.

Der Tokioter Nikkei-Index verlor 1,8 Prozent und fiel erstmals seit Oktober 2020 unter 26.000 Punkte, in Hongkong ging es um mehr als drei Prozent abwärts. Im freien Fall befand sich die Moskauer Börse, der russische RTS-Index sackte um etwas mehr als ein Drittel ab und erreichte damit den tiefsten Stand seit Februar 2016.

Franken auf Mehrjahreshoch

Zugewinne verbuchten sogenannte sichere Häfen wie das Krisenmetall Gold. Dessen Preis legte um etwa 1,5 Prozent auf etwas mehr als 1.940 Dollar zu. Auch der Schweizer Franken erreichte ein Mehrjahreshoch gegenüber dem Euro: Für den Euro gab es nur noch 1,03 Franken beziehungsweise 1,12 Dollar. Kräftig abwärts ging es auch bei Kryptowährungen. Der Kurs für ein Bitcoin rutschte um etwa sieben Prozent ab und notierte knapp unter 35.000 Dollar.

Das Geschehen sei am Donnerstag in den Krisenmodus gewechselt, schrieben die Analysten der deutschen Helaba. "Die Hoffnungen der Marktteilnehmer darauf, dass sich Putin mit den Separatistengebieten zufriedengibt und keine weitere Invasion plant, haben sich zerschlagen", so die Marktexperten. "Ohne wirtschaftliche Folgen bleibt der Konflikt wegen Unsicherheiten und steigender Energiepreise nicht." (red, 24.2.2022)