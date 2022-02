"Zehn Ave Maria": Cecilia Pérez und Corinna Mühle (re.) studieren historische Zeitungen. Herwig Prammer

Linz – Glauben Menschen noch an Gott? Decken Religionen spirituelle Bedürfnisse ab? Sind ihre streng hierarchischen, männlich dominierten und machterhaltenden Strukturen in gegenwärtigen Gesellschaften noch tragfähig? Und wo finden wir sonst Heil und Erleichterung? Hans-Werner Kroesinger und Regine Dura gehen in dem Dokumentartheaterstück Zehn Ave Maria am Landestheater Linz diesen Fragen nach.

Seit über zwanzig Jahren recherchieren der Regisseur und die Autorin für themenbezogene Theaterabende. Mit Stücken über die belgische Kolonialgeschichte, den Kosovo-Krieg oder die Grenzagentur Frontex zählt das Duo zu den prägendsten Vertretern des zeitgenössischen Dokumentartheaters – bis hin zur Einladung zum Berliner Theatertreffen 2016 mit dem Stück Stolpersteine Karlsruhe. Oberösterreich kennen die beiden Deutschen mittlerweile auch sehr gut. Einen Theaterabend widmeten sie 2017 dem Linzer Swap-Skandal, zwei Jahre später einen weiteren dem Stahlkonzern der Voest und seiner belasteten und wechselvollen Geschichte.

Christentum heute

Die Inszenierungen basieren jeweils auf ausgiebigen Recherchen, der Lektüre von Dokumenten und Sachbüchern sowie zahlreichen Interviews. Gelegentlich sind auch Laien auf der Bühne im Einsatz, diesmal aber nicht. Es geht bei Kroesinger/Dura nie um Parteilichkeit, sondern um die theatrale Aufbereitung von Informationen – sprich um Theater als Ort der Aufklärung und Wissensaneignung. Und tatsächlich kommt man beim Zusehen oft aus dem Staunen nicht heraus.

Zehn Ave Maria fragt nach der Bedeutung von Religion, im Speziellen des Christentums, aus einer mythologischen, historischen und gegenwärtigen Perspektive. (Margarete Affenzeller, 24.2.2022)