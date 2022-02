Eine unbekannte Person meldete am Mittwoch um 19.15 Uhr die Tat bei der Polizei. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Wien – Ein 38-Jähriger, der Mittwochabend mit Schusswunden in Wien-Favoriten entdeckt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Die Polizei führt Ermittlungen wegen Mordverdachts "in alle Richtungen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich Donnerstagfrüh. Die Tat war gegen 19.15 Uhr von einem mutmaßlichen Zeugen über den Polizeinotruf gemeldet worden. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin den Schwerstverletzten in seiner Wohnung in der Troststraße, die Tür stand offen.

Ein Mann hatte die Polizei angerufen und angegeben, dass sein Freund mit einer Gaspistole angeschossen worden sei. Der Verletzte wurde den Ermittlern zufolge reglos am Boden liegend gefunden. Er wurde zwei- bis dreimal von vorne mit einer Faustfeuerwaffe in den Oberkörper getroffen, sagte Dittrich. Die Tatwaffe sei noch nicht entdeckt worden.

Keine Angehörigen bekannt

Die Berufsrettung brachte den Schwerstverletzten unter laufender Reanimation ins Spital. Dem Mann konnte aber nicht mehr geholfen werden, er starb bei Einlieferung ins Spital, bestätigte die Polizei.

Bisher konnten keine Angehörigen des türkischen Staatsbürgers in Österreichs ausfindig gemacht werden. Es werde versucht, die Familie des Opfers über diplomatische Wege zu informieren, sagte Dittrich.

Noch am Abend wurde damit begonnen, das Umfeld des Opfers zu befragen, etwa die Nachbarn in dem Gemeindebau. Bisher könne zu den Hintergründen der Tat nichts gesagt werden, betonte Dittrich, "aus ermittlungstaktischen Gründen". Auch zu dem Mann, der die Polizei verständigt hatte, gab es noch keine Angaben. (APA, 24.2.2022)