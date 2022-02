In drei Impfstraßen wird der Proteinimpfstoff verabreicht. 1.700 Personen haben sich bisher in Salzburg dafür vormerken lassen

Novavax wird ab Donnerstag nach Österreich ausgeliefert Foto: Reuters / /Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Salzburg – Corona-Schutzimpfungen mit dem Proteinimpfstoff von Novavax (Nuvaxovid) werden ab 5. März in Salzburg möglich sein und in den Impfstraßen St. Johann, Zell am See und beim Hauptbahnhof (Cineplexx-Gebäude) in der Stadt Salzburg verabreicht. Das teilte das Landesmedienzentrum am Donnerstag mit. Rund 1.700 Personen haben sich seit 28. Dezember für diesen Impfstoff in Salzburg vormerken lassen.

Das Vakzin wird nach einer Terminvereinbarung verabreicht. Die Vormerkung erfolgt online oder telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450. Für eine konkrete Terminvereinbarung werden die vorgemerkten Personen ab sofort per SMS verständigt.

Auch Niederösterreich und Oberösterreich verimpfen Novovax

Am Mittwoch gab es eine fixe Lieferzusage für Niederösterreich, teilten LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Nuvaxovid könne "dazu beitragen, dass die im Ländervergleich hohe Impfquote in unserem Bundesland weiter steigt, da viele Menschen auf diesen speziellen Impfstoff gewartet haben". Für die aktuell 10.082 vorregistrierten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher und alle weiteren Interessierten ab 18 Jahren stehe Nuvaxovid ab Mittwoch kommender Woche in allen Niederösterreichischen Landesimpfzentren ohne Terminvereinbarung zur Verfügung. Ebenso können Ordinationen den Impfstoffbestellen. "Es stehen ausreichend Dosen zur Verfügung", informierten die Landespolitiker. Zwei Impfungen im Abstand von zwei Wochen sind für die Grundimmunisierung empfohlen.

Oberösterreich startet am Freitag kommender Woche (4. März) mit der Verabreichung in den ersten Impfstraßen. Bereits seit Mittwoch kann man Online einen Termin buchen. Die rund 5.600 vorgemerkten Interessenten werden per SMS verständigt, teilte LHStv. Christine Haberlander (ÖVP) am Nachmittag mit.

Novavax ist der fünfte von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zugelassene Impfstoff und wird ab Donnerstag nach Österreich geliefert. (APA, 24.2.2022)