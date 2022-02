In dieser Galerie: 2 Bilder Am Donnerstagmorgen bildeten sich in der Ukraine Schlangen vor Bankomaten. Foto: AFP / DANIEL LEA Aus Angst vor Luftangriffen flüchteten viele Einwohnerinnen und Einwohner Kiews in die U-Bahn-Stationen. Foto: REUTERS / VALENTYN OGIRENKO

Kiew/Moskau – Der russische Angriff auf die Ukraine versetzt die Einwohnerinnen und Einwohner der Hauptstadt Kiew in Furcht und Schrecken. Die Metropole wurde bisher zwar nicht angegriffen. Allerdings sind Flugzeuge über der Stadt aufgetaucht, während Explosionen zu hören waren und am frühen Morgen eine Notfallsirene ertönte. Viele Einwohner stehen am Donnerstag in langen Schlangen vor den Geschäften an, um sich mit Vorräten einzudecken. Andere versuchen, die Stadt zu verlassen.

Ein riesiger Stau blockiert die nach Westen führende Hauptverkehrsstraße. Wochenlang hat es Warnungen ukrainischer und westlicher Politiker vor einem unmittelbar bevorstehenden russischen Angriff gegeben – und doch trifft es viele Einwohner der Drei-Millionen-Stadt unvorbereitet.

Menschen flüchten aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew Richtung Westen. Auf Twitter sind Videos und Bilder von den Autokolonnen zu sehen.

Kredit- und Bankomatkarten funktionieren noch

"Das habe ich nicht erwartet", sagt Nikita, ein Marketingspezialist, während er in einer langen Schlange vor einem Supermarkt wartet. In seinem Einkaufswagen stapeln sich Wasserflaschen. "Bis heute Morgen habe ich geglaubt, dass nichts passieren würde", sagt der 34-Jährige. "Ich habe gepackt, Lebensmittel gekauft und werde zu Hause bei meiner Familie bleiben." Viele Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte sind voll mit Kunden. Sie wollen in Kiew bleiben und decken sich mit Vorräten ein. Kredit- und Bankkarten funktionieren noch.

Andere Einwohner zeigen sich dazu entschlossen, in die ihrer Meinung nach relativ sichere Westukraine zu gehen. Zuvor hat der russische Präsident Wladimir Putin eine sogenannte militärische Sonderoperation im Osten des Landes angeordnet. Am Vormittag kommt der Verkehr auf der vierspurigen Hauptstraße in die westliche Stadt Lwiw zum Erliegen. Die Autos stauen sich über dutzende Kilometer, wie Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters berichten.

Etliche Menschen versuchten am Donnerstag, Kiew zu verlassen. Die Busstationen waren überfüllt. Foto: REUTERS / UMIT BEKTAS

"Ich fahre weg, weil ein Krieg begonnen hat, Putin hat uns angegriffen", sagt Oxana. Mit ihrem Wagen und ihrer dreijährigen Tochter auf dem Rücksitz steckt sie im Stau fest. "Wir haben Angst vor Bombardements." Sie will Kiew verlassen. Im Machtzentrum der Ukraine haben Regierung, Präsident und Parlament ihren Sitz. Sobald sie draußen sei, werde sie entscheiden, wohin sie gehen wolle, sagt Oxana. "Sagen Sie Russland: 'Das könnt ihr nicht machen. Das ist so beängstigend.'" (APA, 24.2.2022)