Premier Liga hätte nach der Winterpause am Freitag starten sollen – Sorja Luhansk oder Schachtjor Donezk spielen seit Jahren nicht mehr in ihrer Heimat

Eine Flage der Seperatisten vor dem Stadion von Schachtjor Donezk. Foto: Reuters/ERMOCHENKO

Kiew/Moskau – Wenige Stunden nach dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine hat der ukrainische Fußball-Verband den Spielbetrieb der höchsten Liga ausgesetzt. Eigentlich sollte die Winterpause der Premier Liga am Freitag mit dem Spiel FK Minaj – Sorja Luhansk beendet werden. "Aufgrund der Verhängung des Kriegsrechts in der Ukraine wurde die ukrainische Meisterschaft ausgesetzt", teilte der Verband UAF am Donnerstag mit.

Clubs wie Sorja Luhansk oder Schachtjor Donezk, die aus den bereits seit 2014 von pro-russischen Separatisten kontrollierten Gebieten der Ostukraine kommen, trainieren und spielen schon seit mehreren Jahren nicht mehr in ihrer Heimat. (APA, 24.2.2022)