Direkte Demokratie

305 Postings

Schweiz stimmt über Verbot von Tierversuchen ab

Am Sonntag stimmt die Schweiz über ein absolutes Verbot aller Tier- und Menschenversuche ab. In Folge wären ab 2024 auch alle neuen Medikamente und Produkte verboten, die an Tieren oder Menschen getestet worden sind