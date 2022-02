Vincent kennt alle Survivaltricks für die Wildnis, aber auch in seiner Klasse geht es für ihn ums Überleben.

Enne Koens, Maartje Kuiper (Ill.), "Ich bin Vincent und ich habe keine Angst". Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann. € 15,50 / 192 Seiten. Gerstenberg, Hildesheim 2019. Ab 9 Jahren Foto: Gerstenberg

Stell dir vor, du wärst allein in der Wildnis und hättest kein Wasser mehr oder wüsstest nicht, wo die sicherste Stelle ist, um dort draußen zu übernachten. Da wäre es gut, einen wie Vincent zu kennen! Denn der elfjährige Junge, der im Roman von Enne Koens von einem ziemlich heftigen Outdoorabenteuer erzählt, weiß, was zu tun ist. Er kennt sämtliche Survivaltricks, zum Beispiel woran du im Wald merkst, ob ein Unwetter aufkommt – und er ist natürlich bestens ausgerüstet. Leider braucht er das alles nicht nur zum Vergnügen, denn Vincent erlebt arges Mobbing. Er hat Angst davor, wie der Klassenausflug im Waldcamp verlaufen wird. Für ihn geht es hier nicht nur ums Überleben in der Natur, sondern um sein ganzes Leben. Gut ist, dass dann ein Mädchen namens "die Jacke" auftaucht …