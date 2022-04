Franziska Biermann, "Herr Fuchs mag Bücher!". € 16,95 / 64 Seiten. Edition Nilpferd im G&G Verlag, Wien 2022. Ab 5 Jahren Foto: Edition Nilpferd

Kannst du dir vorstellen, warum man beim Lesen Salz und Pfeffer brauchen könnte? Herr Fuchs kann dir das erklären: Er mag Bücher so gern, dass er sie – nach dem Lesen – mit Umschlag und Lesebändchen verspeisen muss. Hin und wieder will er noch ein bisschen nachwürzen. Leider kann sich Herr Fuchs irgendwann sein Lesefutter nicht mehr leisten. In der Bibliothek hat er schon Hausverbot – man mag dort keine angeknabberten Bücher. Bleibt ihm als letzter Ausweg nur ein Einbruch in den Feinkostladen "Buchhandlung an der Ecke". Verraten wird hier noch, dass er erwischt wird und hinter Gittern landet, wo er zuerst hungern muss, dann aber eine grandiose Idee hat. Herr Fuchs mag Bücher! wird allen bestens munden. So viel Witz und Spannung steckt da drinnen, dass Salz nicht mehr vonnöten ist!