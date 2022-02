Armin Wolf wurde positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: screenshot, orf-tvthek

Wien – "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Weil viele fragen, warum ich dieser Tage nicht arbeite: Ich würde sehr gerne, aber trotz aller Vorsicht, ständigen Tests und dreier Impfungen hat mich leider Ende letzter Woche Omikron doch noch erwischt. Hoffe sehr, dass ich möglichst bald wieder im Studio sein kann", teilte der ORF-Mitarbeiter am Donnerstag auf Twitter mit.



Im ORF herrschen in Hinblick auf die Corona-Pandemie strenge Vorgaben. So ist Angestellten am Küniglberg nur mit 2G-plus-Nachweis der Zutritt erlaubt – sie müssen also geimpft oder genesen sein und einen aktuellen negativen Test vorweisen können. Soweit möglich wird im öffentlich-rechtlichen Unternehmen auf Home-Office gesetzt. (APA, 24.2.2022)