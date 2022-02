"Sound"-Modul aus der Visualsierung des ORF für den ORF-Player. Foto: Screenshot ORF-Player Visualisierung

Wien – Der ORF hat am Donnerstag den Job des Online-Chefs ausgeschrieben. Bisher übernahm die Funktion interimistisch Technikdirektor Harald Kräuter, der bisherige Onlinechef Thomas Prantner wird ja mit September das Unternehmen verlassen. Der Digitalchef werde zugleich "Gesamtprojektleiter/in der ORF-Player-Module", heißt es in der Ausschreibung.

Zugleich hat ORF-General Roland Weißmann Projektleiter für das "Sound"-Modul des geplanten Streamingportals ORF-Player installiert.

Oliver Lingens, Referent in der Radiodirektion und einer der Bewerber um die FM4-Führung, sowie Ö3-Wortchef Albert Malli sollen das Projekt "Sounds" vorantreiben. Das war nach STANDARD-Infos auch Thema in einer internen ORF-Mitarbeiterinformation am Donnerstag.

Ein ORF-Sprecher bestätigt auf Anfrage: "Der ORF arbeitet an der Weiterentwicklung der Streamingnutzung seiner Audioinhalte innerhalb der bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten. Oliver Lingens wurde mit den Agenden der Audio-Digitalstrategie beauftragt, Albert Malli mit den redaktionellen Agenden der Produktentwicklung von Sound. Beide Beauftragungen sind projektbezogen und temporär."

Digitalchef-Bewerbungen bis 10. März

Bis 10. März 2022 kann man sich laut Ausschreibung um die Funktion des Digitalchefs bewerben. Mindestens 84.738,23 inklusive Sonderzahlungen sind dafür zu erwarten, ein höheres Gehalt ist "abhängig von Erfahrung und Ausbildung".

Der gesuchte Digitalchef oder die Digitalchefin soll eine "Gesamtstrategie der Digitalisierung" entwickeln oder weiterentwicklen und realisieren, das "gesamte Online- und Teletext-Angebot" des ORF planen, vorbereiten, gestalten und koordinieren. Neue Geschäftsfelder und digitale Zusatzdienste seien zu etablieren und zu betreuen.

Die Führungsfunktion habe "fachliche, disziplinäre und budgetäre Verantwortung für die zugewiesene Hauptabteilung, insbesondere Planung, Steuerung und Kontrolle des Ressourceneinsatzes"

Die Ausschreibung weist darauf hin, "dass der/die Leiter/in der Hauptabteilung Online und neue Medien als Gesamtprojektleiter/in der ORF-Player-Module fungieren und insbesondere mit der Koordination der zuliefernden programmverantwortlichen Bereiche beauftragt wird".

Erwartet werden Führungserfahrung und umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Online, neue Medien und Technologie, zudem in Projektmanagement und "Digital Leadership", technische Fähigkeiten – "Architektur, Software-Entwicklung, Betrieb, Sourcing". Redaktionelle Erfahrung sei "von Vorteil". (fid, 24.2.2022)