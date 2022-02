Gerade einmal vier Monate ist es her, da hat Google die aktuellste Generation seiner Smartphones zum Verkauf gestellt. Das heißt auch: Dem jährlichen Rhythmus folgend, dürfte noch einige Zeit vergehen, bis die Nachfolger erhältlich sein werden. Und doch gibt es nun nicht nur bereits erste Informationen zu deren Hardwareausstattung, Renderings verraten zudem das anvisierte Designs.

Pixel 7 Pro

Auf Basis von eigentlich für die Produktion gedachten – und somit streng geheimen – CAD-Dateien hat On Leaks erste Renderings von Pixel 7 und Pixel 7 Pro erstellt. Und dabei zeigt sich vor allem eines: Google behält die aktuelle Design-Richtung bei, verfeinert sie aber in einigen Details.

So soll das Pixel 7 Pro aussehen. Smartprix

So ist bei beiden Modellen eine leichte Anpassung des Kameramoduls zu sehen, dieses geht nun direkt in den Rahmen über – ähnlich wie man es etwa vom Galaxy S21 Ultra kennt. Leichte Veränderungen gibt es auch bei den Abmessungen: Das Pixel 7 Pro soll 63 × 76,6 × 8,7 mm groß werden und wäre damit etwas kürzer und dünner, aber auch eine Spur breiter als das Pixel 6 Pro (163,9 × 75,9 × 8,9 mm).

Display

Dabei soll die Kamera auch weniger stark herausstehen, die Dicke beim Kameramodul nun 11,2 statt zuvor 12 mm betragen. Aus all dem ergibt sich auch, dass das Display beim Pixel 7 Pro wieder in der Größenordnung zwischen 6,7 und 6,8 Zoll liegen dürfte. Geht man nach den Renderings, dürfte Google auch einen beim aktuellen Gerät oftmals kritisierten Punkt beibehalten: den seitlich leicht abgerundeten Bildschirm.

Pixel 7

Ebenfalls sehr ähnlich zum Vorgänger dürfte das kleinere Pixel 7 werden. Hier ist von einem Bildschirm im Bereich zwischen 6,2 und 6,4 Zoll die Rede. Die Abmessungen sind in diesem Fall mit 155,6 x 73,1 x 8,7 mm angegeben, was in allen Bereichen eine Spur kleiner als beim Pixel 6 ist – dieses kam auf 158,6 x 74,8 x 8,9 mm.

Auf den ersten Blick kaum vom Vorgänger zu unterscheiden: das Pixel 7. Foto: Onleaks

Was die Renderings ebenfalls deutlich zeigen: Die Differenzierung der beiden Modelle über die Kamera behält Google bei, die Telekamera dürfte also weiterhin der Pro-Ausführung vorbehalten bleiben, während es beim Pixel 7 nur zwei Kameras gibt – also Haupt- und Ultraweitwinkel. Über die hinter all dem stehenden Sensoren kann der aktuelle Leak noch nichts verraten.

Andere Quelle, weitere Details

Bereits einige Tage zuvor hatte 9to5Google über erste Hardwaredetails für die angeblich unter den Codenamen "Cheetah" und "Panther" entwickelten Smartphones berichtet. Auch diese fallen aber in die Kategorie "wenig überraschend". Demnach sollen Pixel 7 und Pixel 7 Pro mit einer neuen Generation von Googles Tensor-Chip ausgestattet sein, zudem sei auch die Nutzung eines neueren 5G-Modems von Samsung geplant – und zwar des Exynos Modem 5300, ein bisher öffentlich noch gar nicht angekündigter Chip.

Informationen dazu, wann die Geräte schlussendlich erhältlich sein werden, gibt es zwar offiziell noch nicht. Die üblichen Abläufe lassen allerdings eine Vorstellung im September oder Oktober erwarten. Dazwischen sollte auch noch ein anderes Smartphone von Google folgen, nämlich das für die Mittelklasse gedachte Pixel 6a. (Andreas Proschofsky, 24.2.2022)