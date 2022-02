Das Hirn des österreichischen Teams: Bogic Vujosevic (links), mit 21 Punkten bester Werfer. Foto: APA/Pfarrhofer

Arbeiten ist immer anstrengender als Kritisieren. Basketball ist eine Weltsportart. Nur in Österreich ist das noch immer nicht angekommen, gelten Korbjäger immer noch als Exoten. Das Nationalteam befindet sich im Umbruch. Nach der verpassten Qualifikation für die Europameisterschaft 2022 wurden verdiente Teamspieler verabschiedet (Schreiner, Lanegger, etc.), eine Frischzellenkur musste einfach her. Teamchef Raoul Korner hat ein Konzept ausgearbeitet, neue Talente ins Team geholt, das Ziel lautet nun EM 2025. Es ist Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Korner gehört definitiv nicht zur in Österreich am weitesten verbreiteten Spezies der Suderanten.

In die EM-Vorqualifikation ist man sehr gut unterwegs, nämlich mit drei Siegen aus drei Spielen. Nach Erfolgen gegen die Schweiz daheim und auswärts in Irland, wurde auch Zypern mit 86:77 (47:34) in die Schranken gewiesen. Keine Basketball-Giganten, aber auch keine Bloßfüßigen. Die können alle Basketball spielen.

Bereits im ersten Viertel gab Österreich die Richtung vor, mit Pressing und aggressiver Defense wurden die Zyprer zu Ballverlusten gezwungen. Vorne konnte das Scoring auf viele Schultern verteilt werden. Auch weil Center-Routinier Rasid Mahalbasic nicht zur Verfügung stand, der vielversprechende Spielmacher Max Heidegger, Sohn von Ex-Skifahrer Klaus Heidegger, sich entschied für Israel und nicht für Österreich zu spielen und Jakob Pöltl als Nationalteam-Star sowieso ein Wunschtraum bleibt. Die NBA hat fast immer Spielbetrieb wenn Länderspiele sind.

Dafür nützten Jüngere ihre Chance, wie Erol Ersek (Tübingen, zweite deutsche Liga), der eine weiche Wurfhand besitzt, oder Jakob Szkutta (D.C Vienna Timberwolves) und David Vötsch (Kapfenberg), die körperlich vor allem in der Verteidigung dagegen halten können. Die beinharte Handschrift von Teamchef Raoul Korner ist hier gut zu lesen. Zur Pause bereits komfortabel in Führung (47:34), dirigierte Spielmacher Bogic Vujosevic (21 Punkte) Österreich mit passablen Wurfquoten (52 Prozent Zweier, 43 Prozent Dreier) zu einem wichtigen Auswärtssieg. Drei Minuten vor Schluss kamen die Zyprer auf sieben Punkte heran, Ulm-Legionär Thomas Klepeisz (19 Punkte) sorgte mit zwei Dreiern für die Entscheidung. Clutch.



Weiter geht es am Sonntag auswärts in Fribourg gegen die Schweiz (16 Uhr, live ORF Sport plus). Die erste Phase der Vorqualifikation endet zu Sommerbeginn. Am 30. Juni spielt Österreich vor heimischem Publikum gegen Irland, am 3. Juli gegen Zypern. Die drei Gruppensieger und der beste Zweite steigen in die zweite Runde auf. Bis zur EM-Teilnahme stehen danach noch zwei weitere Quali-Phasen auf dem Terminplan. (Florian Vetter, 24.2.2022)

Basketball, EM-Vorqualifikation 2025



Tabelle Gruppe A (vor dem Abendspiel Schweiz – Irland):

1. Österreich 3 Spiele/3 Siege

2. Schweiz 2/1

3. Irland 2/1

4. Zypern 3/0