mit Open Source Intelligence (OSINT) wird derzeit beobachtet, wie russische Truppenbewegungen ablaufen. Dies geschieht mit digitalen Tools, etwa Satellitenbildern oder auch Postings in sozialen Medien, in diesem Fall etwa Dashcam-Videos russischer Autos, die auf Tiktok veröffentlicht wurden. Wir erklären diese neue Ära der transparenten Kriegsführung und wie sie bereits versucht wird zu verhindern.

Neben diesem Schwerpunkt, der sich dem Krieg in Europa widmet, gibt es auch andere Themen, über die wir berichten wollen. So weisen wir auf die Gefahren von Deepfakes hin, also mit KI erzeugte Medieninhalte, die laut Studie von Menschen kaum noch als solche identifiziert werden können.

Außerdem testen wir das neue Huawei P50 Pocket, berichten über die Jahresbilanz von Magenta und haben erste Stimmen zum Blockbuster-Game "Elden Ring" gesammelt.

Trotz der politisch schwierigen Umstände wünschen wir eine unterhaltsame Lektüre!

Open Source Intelligence: Eine neue Ära der transparenten Kriegsführung

Twitter löscht zahlreiche Accounts, die Videos aus der Ukraine zeigen

Menschen sind wirklich schlecht darin, echte Gesichter von Deepfakes zu unterscheiden

Elden Ring: Rekordwertungen für das Open-World "Dark Souls"

Magenta will 2022 das Breitband-Internet kräftig ausbauen

Huawei P50 Pocket: Glamouröses Smartphone zum Falten

Österreichische Bitcoin-Betrüger erbeuteten 2,7 Millionen Euro