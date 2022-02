Die Freundeskreis-Sprecher der damaligen Neo-Koalitionäre ÖVP und FPÖ im ORF-Stiftungsrat, Thomas Zach und Norbert Steger, im Frühjahr 2018. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Hier kommen die Mediennews von heute:

Besetzungsliste: Unternehmensrechtler Schauer zu ORF-Sidelettern: "Einen Vorschlag zu machen ist nicht rechtswidrig"

Koalitionsabkommen: Rundfunkrechtler Lehofer: Sideletter zu ORF "gehen deutlich über das gesetzlich Zulässige hinaus"

Ausgeschrieben: ORF sucht Digital- und Player-Chef und installiert Projektleiter für Sound-Streaming – Albert Malli und Oliver Lingens übernehmen Radio-Strategie für Streaming

Programmpläne: ORF 1 wird rätselhafter im Vorabend: Mehr Quiz geplant – Blackout-Miniserie "Alles finster" mit Ebm, Dalik, Fussenegger kommt im Hauptabend

Digitalverkäufe wachsen, Druckauflage stabil: Die neuen Auflagendaten für Österreichs Printbranche – ÖAK bescheinigt dem STANDARD fast zehn Prozent Zuwachs bei verkauften E-Papers

Corona: "ZiB 2"-Anchorman Armin Wolf positiv getestet – Zutritt ist Angestellten am Küniglberg nur mit 2G-plus-Nachweis der Zutritt erlaubt

Auszeichnung: STANDARD-Redakteur David Rennert gewinnt Preis der Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus – Auszeichnung erfolgt für Beitrag "Die Verwandlung der Welt", erschienen im STANDARD-Magazin "Forschung"

Pläne: Ex-"Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt will "reichweitenstarkes Fernsehen" machen – Seinen einen Rauswurf bei der "Bild"-Zeitung sieht er als "persönlich motivierte Schmutzkampagne"

Grimme-Preise 2022: Nominierungen zwischen Ibiza und Corona – Insgesamt 74 Nominierungen für den renommierten deutschsprachigen TV-Preis, darunter "Die Ibiza-Affäre" und Schalkos Projekt "Ich und die Anderen"

Heute Abend: TV- und Radio-Sender ändern nach Angriff auf die Ukraine Programm – "ZiB Spezial" im Hauptabend, "Opernball-Quiz" entfällt, Bundespräsident mit TV-Ansprache, "Newsroom Live Spezial" auf Puls 24

Switchlist: Can You Ever Forgive Me?, Das Tier im Menschen, Red Light, The Day After Tomorrow – TV-Hinweise für heute Abend