Invasion

37.133 Postings

Russland greift Ukraine an: Luftalarm in Kiew ausgelöst

Die Bevölkerung der ukrainischen Hauptstadt ist aufgerufen, sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit zu bringen. Russische Truppen sollen bereits in die Hauptstadtregion Kiew sowie nach Tschernobyl vorgedrungen sein